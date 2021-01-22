2 metreye yakın karda mahsur kalınca yardımına başkan koştu - Son Dakika

2 metreye yakın karda mahsur kalınca yardımına başkan koştu

22.01.2021 12:49

2 metreye yakın karda mahsur kalınca yardımına başkan koştu Yayla yolunda aracıyla kara saplanan araç için Başkan Bilal Soykan seferber oldu Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bin 450 rakımlı Kerem Ali Yaylası dönüşünde aracı kontrolden çıkarak kara saplanan vatandaş ve ailesinin...

2 metreye yakın karda mahsur kalınca yardımına başkan koştu

Yayla yolunda aracıyla kara saplanan araç için Başkan Bilal Soykan seferber oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bin 450 rakımlı Kerem Ali Yaylası dönüşünde aracı kontrolden çıkarak kara saplanan vatandaş ve ailesinin yardımına Belediye Başkanı Bilal Soykan koştu.

Akyazı ilçesinde bulunan ve bölgesinin en yüksek yerlerinden biri olan Kerem Ali Yaylası, yağan kar ile birlikte beyaza büründü. Yaklaşık bin 450 rakımlı yaylanın kar sebebi ile kapanan yolları Akyazı Belediyesi ekipleri tarafından açıldı. Durumu fırsat bilen vatandaşlar kar ile kaplanan yaylanın yolunu tuttu. Dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç, yolun kenarındaki kar birikintilerine çarparak durabildi.

Yoldaki son durumu görmek için yaylaya doğru seyir halinde olan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, kaza yapan aracı görerek durdu. Aracın saplandığı kar birikintisini önce ayakları ile ezen Başkan Soykan, daha sonrasında ise aracı iterek kaldığı bölgeden kurtardı. Ailesi ile birlikte kaldıkları noktadan kurtarılan vatandaş ise Başkan Bilal Soykan'a teşekkür ederek yoluna devam etti.

Yayla yolunun açık olduğunu belirten Başkan Soykan, "Burası kolay şekilde en yükseğe çıkılan bir yer olduğu için dışarıdan İstanbul ve yakın bölgelerden de insanların yaz, kış ziyaret için geldikleri yerlerden bir tanesi. Tabii yollarımız da açık. Yayla dönüşünde bir vatandaşımız aracını yoldan kaydırmış, biraz da heyecan yapmış. Bizde arkadaşlarımız ile beraber aracı itekleyerek kurtardık ve o da ailesi ile birlikte yoluna devam etmiş oldu" dedi.

2 metreye yakın karda mahsur kalınca yardımına başkan koştu
2 metreye yakın karda mahsur kalınca yardımına başkan koştu
2 metreye yakın karda mahsur kalınca yardımına başkan koştu
2 metreye yakın karda mahsur kalınca yardımına başkan koştu

Bilal Soykan, Sakarya, Akyazı, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 2 metreye yakın karda mahsur kalınca yardımına başkan koştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İki kişinin intiharına şahit olan Lee Ryan'ın trajik anısı: Genç yaşta öleceğimi düşündüm Gigi Hadid ve Zayn Malik'in kızının ismi sonunda ortaya çıktı Koronavirüse yakalanan çift, yoğun bakımda evlendi Beşiktaş'ta başörtülü öğretmeni darbeden saldırgana 2 bin TL para cezası kesildi Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı, hastane bahçesi savaş alanına döndü Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken yaptığıyla hem mide bulandırdı hem güldürdü Newport County kalecisi Tom King'in attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi İnternette müstehcen yayın yapan 2 kadın yakalandı, hesap hareketlerindeki açıklamalar dikkat çekti: Video, show, sohbet...
AK Partili Miroğlu'nun iddiası sosyal medyada gündem oldu: Biden Kürtmüş, gerçek adı da Cımoyê Bahattîn Ağa imiş AK Partili Miroğlu'nun iddiası sosyal medyada gündem oldu: Biden Kürtmüş, gerçek adı da Cımoyê Bahattîn Ağa imiş         
12:50
26 Ocak'tan itibaren metrobüslerdeki kodlar yerine son istasyonun ismi yazacak 26 Ocak'tan itibaren metrobüslerdeki kodlar yerine son istasyonun ismi yazacak         
12:25
Bu kare Bu kare "Her şeyin fazlası zarar" sözünün hayattaki karşılığı! Alkolü fazla kaçıranların düştüğü haller güldürdü         
12:05
Sadakatsiz, Güldür Güldür Show'a konu oldu! Asya tiplemesi alkış topluyor Sadakatsiz, Güldür Güldür Show'a konu oldu! Asya tiplemesi alkış topluyor         
11:40
Güne yükselişle başlamasının ardından altının gram fiyatı 442 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlamasının ardından altının gram fiyatı 442 liradan işlem görüyor         
11:11
Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar         
10:52
Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı         
10:49
Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın         
10:32
Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı         
10:18
Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu         
09:57
Dolandırdıkları kadınla Dolandırdıkları kadınla "bay bay" diyerek dalga geçtiler         
09:55
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Sizi, Cumhurbaşkanı olarak da görmeyi isteriz" diyen vatandaşa yanıt         
09:11
Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi         
09:08
Kahreden olay! Sobadan zehirlenen iki kardeş yaşamını yitirdi Kahreden olay! Sobadan zehirlenen iki kardeş yaşamını yitirdi         
09:01
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti         
08:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 13:00:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 2 metreye yakın karda mahsur kalınca yardımına başkan koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei