2 METREYİ AŞAN KARDA ZORLU MÜCADELE

KAR yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Muş-Kulp- Diyarbakır Karayolu, ekiplerin 24 saatlik zorlu mücadelesi sonucu ulaşıma açıldı. Lapa lapa kar yağışıyla beraber etkili olan tipi altında karla mücadele çalışmasını sürdüren ekipler, 2 metreyi aşan kar kalınlığının bulunduğu bölgede mahsur kalan vatandaşların da imdadına yetişti.

Muş'ta etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde lapa lapa yağan kar ve tipi sebebiyle Muş-Kulp-Diyarbakır Karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 2 metreyi aşan kar kalınlığının bulunduğu ve kar yağışı ile tipinin etkili olduğu yolda, karla mücadele çalışması başlattı. Ekiplerin 24 saatlik zorlu mücadelesi sonucunda yol ulaşıma açılırken, tedbir amaçlı kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Kar yağışı ve tipinin sürdüğü, kardan tünellerin oluştuğu bölgede, ekipler yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

MAHSUR KALANLARIN İMDADINA YETİŞİLDİ

Karayolları ekipleri bir yandan karla mücadele çalışmasını sürdürürken, bir yandan da yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti. Karın geçit vermediği yolda kara saplanan bir araç ve içerisindeki iki şahıs, karayolları ekibinin yardımı ile kurtarılarak, yoluna devam etti.Muş-Kulp-Diyarbakır Karayolu üzerinde sürdürülen karla mücadele çalışması hakkında bilgi veren Muş Karayolları 113. Şube Şefliği iş makinesi operatörü Suat Demir , "Tipi ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapalı olan yolda çalışmalarımız devam ediyor. Tipi ve fırtına nedeniyle çalışmalarımızda aksamalar oluyor. Bugün yolu tekrardan açarak, hizmete sunacağızö dedi.

Muş-Kulp-Diyarbakır Karayolu'nun kardan temizlendiğini ancak kısa süreli tedbir amaçlı trafiğe kapalı tutulduğunu belirten iş makinesi operatörü Ercan Çoban, "Burada kar kalınlığı yer yer 2 ile 2 buçuk metreyi aşmış durumda. Karayolları ekipleri olarak çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Tipi ve fırtına nedeniyle yollarımız tekrar kapanabilir ancak biz bütün gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gece-gündüz demeden çalışacağızö diye konuştu.