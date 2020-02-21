2 metreyi bulan kar yolda tünel oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2 metreyi bulan kar yolda tünel oluşturdu - Son Dakika

2 metreyi bulan kar yolda tünel oluşturdu

6 saat önce

Sivas'ın Gürün ilçesinde yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığı, güçlükle açılan köy yollarında adeta kardan tüneller oluşturdu.

2 metreyi bulan kar yolda tünel oluşturdu, System.String[]

Sivas'ın Gürün ilçesinde yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığı, güçlükle açılan köy yollarında adeta kardan tüneller oluşturdu.


Son yılların en sert kış mevsiminin yaşandığı Sivas'ın Gürün ilçesinde, sürgününde etkisi ile yer yer kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. İlçe merkezine 25 kilo metre mesafedeki Çiçekyurt köyü yolu güçlükle ulaşıma açıldı. Yolda adeta kardan tenler oluştu. Araçlar bu tünellerin içerisinde kayboldu. Bir sürücü bu anları cep telefonu ile kaydetti. - SİVAS

Gürün, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:08 Kaynak: İHA
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