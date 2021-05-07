2 Milyar Işıkyılı Uzakta Samanyolu Benzeri Bebek Galaksi Keşfedildi - Son Dakika

2 Milyar Işıkyılı Uzakta Samanyolu Benzeri Bebek Galaksi Keşfedildi

07.05.2021 09:41
2 Milyar Işıkyılı Uzakta Samanyolu Benzeri Bebek Galaksi Keşfedildi, System.String[]

Gökbilimciler Dünya'dan 12 milyar ışıkyılı uzaklıkta "Samanyolu benzeri" bebek galaksi buldular Bilim adamları geçtiğimiz günlerde yayınladıkları araştırmada, Dünya'

Gökbilimciler Dünya'dan 12 milyar ışıkyılı uzaklıkta "Samanyolu benzeri" bebek galaksi buldular

Bilim adamları geçtiğimiz günlerde yayınladıkları araştırmada, Dünya'dan milyarlarca ışık yılı uzaklıkta, bizimkine şaşırtıcı derecede benzeyen bir bebek galaksisinin gizlendiğini, sakin ve mütevazı olduğunu söyledi.

Bilim adamları, keşfin galaksilerin nasıl oluştuğuna dair anlayışlarını değiştirdiğini söyledi.

Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, SPT0418-47 adlı galaksi, Dünya'dan 12 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

Max Planck Astrofizik Enstitüsü'ndeki (MPI) gökbilimciler, dünyanın en güçlü teleskoplarından biri olan Atacama Büyük Milimetre/ milimetre altı Dizisini (ALMA) kullanarak genç galaksiyi tespit ettiler.

En güçlü teleskoplar bile böylesi uzak galaksilerin ayrıntılı gözlemlerini yakalamakta zorlanır. Ancak yerçekimsel mercekleme adı verilen bir etkiyi kullanan ekip, yakındaki bir galaksinin çekim kuvvetinin yardımıyla büyüteç gibi davranarak ALMA'nın "uzak geçmişi eşi benzeri görülmemiş ayrıntılarla" görmesini sağladı.

Gökada çok uzakta olduğu için, gökbilimciler onu evrenin 1,4 milyar yaşında olduğu zamanki gibi görüyorlar. SPT0418-47'nin "şaşırtıcı derecede kaotik" olduğunu söylediler. Samanyolu gibi daha olgun galaksilere kıyasla tüm genç galaksilerin "çalkantılı ve kararsız" olduğu yönündeki yaygın teorilerle çelişiyor.

Yazar Simona Vegetti şöyle konuştu: "Bulduğumuz şey oldukça kafa karıştırıcıydı; yüksek oranda yıldız oluşturmasına ve bu nedenle son derece enerjik süreçlerin yeri olmasına rağmen, SPT0418-47, erken Evren'de şimdiye kadar gözlemlenen en iyi düzenli galaksi diskidir."

"BİR HAZİNE SANDIĞI"

MPI, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir basın açıklamasında söyledi: "Bu sonuç oldukça beklenmedik ve galaksilerin nasıl evrimleştiğini düşündüğümüz konusunda önemli etkilere sahip."

MPI "Bu sonuç, galaksi oluşumu alanında bir atılımı temsil ediyor ve yakın sarmal gökadalarda ve Samanyolu'nda gözlemlediğimiz yapıların 12 milyar yıl önce zaten yerinde olduğunu gösteriyor," dedi.

Araştırmacılar, yeni bir bilgisayar modelleme tekniği kullanarak galaksinin gerçek şeklini ve gazının ALMA verilerinden hareketini yeniden oluşturdu. Rizzo "SPT0418-47'nin yeniden oluşturulmuş görüntüsünü ilk gördüğümde buna inanamadım: bir hazine sandığı açılıyor," dedi.

SPT0418-47, Samanyolu gibi sarmal kollara sahip görünmüyor. Ancak hem SPT0418-47 hem de galaksimiz dönen disklere ve şişkinliklere sahiptir (merkezlerinin etrafında sıkıca dizilmiş büyük yıldız grupları).

Bilim adamlarının evren tarihinde bu kadar erken bir zamanda ilk kez bir çıkıntı tespit ettiklerini söyledi - SPT0418-47'yi daha uzak olan "Samanyoluna benzer" yapıyor.

"BÜYÜK SÜRPRİZ"

Hollanda'da Üniversitesi Kapteyn Astronomi Enstitüsü'nden ortak yazar Filippo Fraternali, "Büyük sürpriz, bu gökadanın aslında yakındaki galaksilere oldukça benzediğini bulmaktı, modellerden tüm beklentilerin ve daha önceki, daha az detaylı gözlemlerin aksine," dedi.

Gökbilimcilerin evreni şu an ki yaşının sadece yüzde 10'u iken görmelerine olanak tanıyan bir bebek galaksiyi incelemek, galaksilerin nasıl oluştuğunu ve geliştiğini anlamanın anahtarıdır. İyi düzenlenmiş bir galaksinin Büyük Patlamadan bu kadar kısa süre sonra nasıl oluşmuş olabileceği belirsiz ve erken evrenin bir zamanlar inanıldığından daha az kaotik olabileceğini gösteriyor.

Gökbilimciler birkaç benzerliğe sahip olsalar da SPT0418-47'nin Samanyolu'ndan tamamen benzersiz bir galaksiye dönüşmesini bekliyorlar ve sonunda eliptik galaksiler sınıfına katılacağını tahmin ediyorlar.

Gelecekte, gökbilimciler kendi galaksimizin evrimine dair anlayışımızı ilerletmek için bu bebek disk galaksilerinin ne kadar yaygın olduğunu ve ne kadar kaotik olduklarını fark etmeyi umuyorlar.

2 Milyar Işıkyılı Uzakta Samanyolu Benzeri Bebek Galaksi Keşfedildi

Astrofizik, Max Planck, Samanyolu, Evren, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji 2 Milyar Işıkyılı Uzakta Samanyolu Benzeri Bebek Galaksi Keşfedildi - Son Dakika


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