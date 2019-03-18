2 Milyon 24 Bin Bin Liralık Orman Emvali Satıldı

Gölyaka'da orman emvali ihalesine talep oldukça yoğun oldu.

Gölyaka'da orman emvali ihalesine talep oldukça yoğun oldu. İhalede toplam 2 milyon 24 bin 434 Türk Lirası satış geliri elde edildi.



Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğünün Açık Artırmalı Orman Emvali Satış ihalesi İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda gerçekleştirildi. Ağırlıklı olarak kayın emvallerinden oluşan toplam 3 bin 789 metreküp orman emvali satışa sunuldu. Katılımın oldukça yoğun olduğu ihalede satışa çıkarılan orman emvallerinin tamamı yüksek fiyatlardan alıcı buldu ve toplam 2 milyon 24 bin 434 Türk Lirası satış geliri elde edildi. İhalede kıyasıya rekabet yaşanması ve tüm ürünlerin yüksek fiyatlardan satışının gerçekleşmesi ahşap sanayindeki canlılığın bir nevi göstergesi olarak yorumlandı. - DÜZCE

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yaşlı Çiftin Ev Almak İçin Biriktirdiği Para ve Altınlar Çalındı

Erdoğan'ın Açılışını Yapacağı AnkaPark'ın Giriş Ücretleri Belli Oldu

Seren Serengil, Eski Menajeri Hakkında Dolandırıldığı Gerekçesiyle Savcılığa Suç Duyurusunda Bulundu

MHP'li Vekil Enginyurt'tan Bülent Arınç'a Tepki: Biri Bunu Sustursun