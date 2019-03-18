Son Dakika Haberleri: 2 Milyon 24 Bin Bin Liralık Orman Emvali Satıldı

2 Milyon 24 Bin Bin Liralık Orman Emvali Satıldı

2 saat önce

Gölyaka'da orman emvali ihalesine talep oldukça yoğun oldu.

2 Milyon 24 Bin Bin Liralık Orman Emvali Satıldı, System.String[]
Gölyaka'da orman emvali ihalesine talep oldukça yoğun oldu. İhalede toplam 2 milyon 24 bin 434 Türk Lirası satış geliri elde edildi.

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğünün Açık Artırmalı Orman Emvali Satış ihalesi İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda gerçekleştirildi. Ağırlıklı olarak kayın emvallerinden oluşan toplam 3 bin 789 metreküp orman emvali satışa sunuldu. Katılımın oldukça yoğun olduğu ihalede satışa çıkarılan orman emvallerinin tamamı yüksek fiyatlardan alıcı buldu ve toplam 2 milyon 24 bin 434 Türk Lirası satış geliri elde edildi. İhalede kıyasıya rekabet yaşanması ve tüm ürünlerin yüksek fiyatlardan satışının gerçekleşmesi ahşap sanayindeki canlılığın bir nevi göstergesi olarak yorumlandı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:16 Kaynak: İHA

Gölyaka, Güncel
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