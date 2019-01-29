2 Milyon 250 Bin TL'lik Yatırım Sona Yaklaştı
1 saat önce
MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesindeki içme suyu depolarının bakım onarımı kapsamında 2 milyon 250 bin TL yatırım yaptığı 59 depo ve 11 adet terfi binasının yenileme çalışmalarında sona yaklaştı.
MASKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu depolarını sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için yoğun mesaisini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ, Yunusemre ilçesine bağlı mahallelerde 59 adet içme suyu ve 11 adet biriktirme deposunun bakım onarım çalışmalarında sona yaklaştı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından 2 milyon 250 bin TL yatırımla hayata geçirilen çalışma sayesinde içme suyu depoları sağlıklı hale getiriliyor.
DEPOLAR, BAŞTAN AŞAĞIYA YENİLENİYOR
MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusuna vatandaşlarımıza sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin etmek için içme suyu depolarımızda bakım onarım ve yenileme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yunusemre ilçemizde tespit ettiğimiz 59 depo ve 11 adet terfi binamızın dış cephelerinden yalıtım sistemlerine ve fayans döşemelerine kadar yenilemesini yaptığımız çalışmalarda sona yaklaştık. Depolarımızın etrafında yaptığımız himaye çiti ile de depolarımız dış tehditlerden koruyoruz. Hayırlı olsun" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:18 Kaynak: Bültenler
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