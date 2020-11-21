2 milyon 269 bin çağrının 474 bini asılsız çıktı - Son Dakika

2 milyon 269 bin çağrının 474 bini asılsız çıktı

21.11.2020 09:50
2 milyon 269 bin çağrının 474 bini asılsız çıktı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce 112 Acil Çağrı merkezine 5 yılda 2 milyon 269 bin 489 çağrı geldi.

DÜZCE (İHA) – Düzce 112 Acil Çağrı merkezine 5 yılda 2 milyon 269 bin 489 çağrı geldi. Bu çağrılan büyük bölümü kurumlara aktarılırken, 474 bin 375'i yani yüzde 28'i asılsız çıktı.

5 yıl önce tüm çağrıların bir noktada toplanması için başlatılan proje kapsamında Düzce 24 il ile birlikte pilot şehir olarak seçilmiş ve 112 Acil Çağrı merkezi hayata geçirilmişti. 5 yılık süre içerisinde birçok çağrı alarak vatandaşlara hızlı hizmet veren Düzce Çağrı merkezi süreç içerisinde gelen çağrılar hakkında veri paylaşımı yaptı. Buna göre 19 Kasım 2015 ila 19 Kasım 2020 tarihleri arasındaki süreçte Düzce 112 Acil Çağrı merkezine 2 milyon 269 bin 489 çağrı geldi. Bu çağrıların 923 bin 900'ü kurumlara aktarılırken, 437 bin 936 çağrı Sağlık kuruluşlarına aktarıldı. 344 bin 205 çağrı emniyete gelirken, 62 bin 636 çağrıda jandarmaya geldi. Kurumun ilk açıldığı günde ilk çağrıyı alan itfaiye teşkilatına ise 5 yıllık süre içerisinde 20 bin 735 çağrı geldi. Orman İl Müdürlüğüne gelen çağrı sayısı 4 bin 866 olurken en az çağrı ise AFAD'a geldi. AFAD'a gelen çağrı sayısı ise 836 olarak açıklandı.

Çağrıların 474 bin 375'i asılsız çıktı

5 yıllık süre içerisinde Düzce 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların 474 bin 375'i asılsız çıktı. Bu işlemi birden fazla kez veya asılsız ihbar vererek kamu kuruluşlarını meşgul eden kişiler hakkında Kabahatler kanunu çerçevesinde 250 lira idari para cezası kesildi. - DÜZCE

2 milyon 269 bin çağrının 474 bini asılsız çıktı

112 Acil, Düzce, Pilot, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 milyon 269 bin çağrının 474 bini asılsız çıktı - Son Dakika


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