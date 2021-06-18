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"2 milyon ağır hasar kayıtlı araç trafikte" - Son Dakika

"2 milyon ağır hasar kayıtlı araç trafikte"

18.06.2021 12:03

Ağır hasar kayıtlı araçların birçoğunun standart dışı parçalarla, yetersiz teknik ekipmanla, eğitimsiz elemanlar tarafından merdiven altı tamirhanelerde onarıldığını vurgulayan TOSEF Başkanı Ünal Ünaldı, ağır hasar kayıtlı yaklaşık 2 milyon aracın trafikte var olduğunu söyledi.

CARMEDYA.COM – Ağır hasar kayıtlı araçların birçoğunun standart dışı parçalarla, yetersiz teknik ekipmanla, eğitimsiz elemanlar tarafından merdiven altı tamirhanelerde onarıldığını vurgulayan TOSEF Başkanı Ünal Ünaldı, ağır hasar kayıtlı yaklaşık 2 milyon aracın trafikte var olduğunu söyledi.

Hiçbir denetime tabii tutulmayan bu araçların onarım süreçlerinde halen belirli bir standardın ve kontrol mekanizmasının da bulunmadığını ifade eden Ünaldı "Can ve mal güvenliğini direkt tehdit eden bu araçlar, ikinci el araç pazarında da birçok dolandırıcılık vakasına konu oluyor. İki araçtan kaynakla tek araç ortaya çıkarılıyor, şasi doğru onarılmıyor, patlayan hava yastıkları yenilenmiyor." ifadelerini kullandı.

TOSEF Başkanı Ünal Ünaldı

TSE Belgesi olmayan serviste onarıma müsaade edilmemeli

Hasarlı araçların yüzde %30'unun yetkili servislerde, %40'ının özel servislerde, %30'unun tamirhanelerde onarıldığını dile getiren Ünaldı, oto servisleri sektörünün belirli standartlara kavuşması için 2 yıldır büyük çaba gösterdiklerini de ekledi. "4.000 özel oto servisinden sadece 1.600'ünün TSE Belgesi var. Ağır hasar kayıtlı bir aracın onarımı için TSE 13168 ile TSE 12047 belgeleri asgari standartlar olmalıdır. Ayrıca TSE Belgesi olsa dahi, söz konusu servisteki çalışanlarda Mesleki Yeterlilik Belgesi de aranmalı, kullanılan yedek parçanın orijinal, yan sanayi, eşdeğer ya da çıkma parça olup olmadığı denetlenmelidir. TOSEF olarak, bu koşulları karşılamayan servislerde ağır hasar onarım işlemlerinin yasaklanması gerektiğini önemle dile getirmek istiyoruz. Tüm bu koşulların denetimini ise yeni bir yasal düzenleme ile Sigorta Eksperleri İcra Komitesi'ne bağlı, bağımsızlığı ve tarafsızlığı yasalar ile korunan sigorta eksperlerinin gerçekleştirmesini öneriyoruz. Özel servisler ve tamirhaneler de bu sayede standartlarını yükselteceklerdir." dedi.

Teknik hiçbir denetime tabii tutulmadan tekrar yola çıkıyorlar

Pert kayıtlı araçların trafikten çekildiğini, fakat ağır hasar kayıtlı araçlar için aynı durumun söz konusu olmadığını, bu sebeple trafiğe tekrar çıkışında kontrolünün sağlanmadığını söyleyen TOSEF Başkanı, aktif ve pasif güvenlik donanımlarının trafiğe çıkış öncesinde kapsamlı şekilde kontrol ve testlerinin zorunlu kılınmasını talep ettiklerini ve çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, "Ağır hasar kayıtlı araçların onarım işlemleri bittikten sonra, kapsamlı ve hassas şekilde kontrolü TSE Belgesi'ne sahip oto ekspertiz noktaları ve TÜV muayene istasyonları tarafından sağlanabilir. Şasi, hava yastığı, yürüyen aksam, fren ve direksiyon sistemi gibi kritik noktalar, ekipmanları standartları karşılayan, HYB'ye haiz oto ekspertiz noktalarında sağlıklı şekilde kontrol edilebilecektir. Bu sayede yetersiz ve yanlış onarılan, trafikteki can ve mal güvenliğini tehdit edecek ağır hasar kayıtlı araçlar trafiğe tekrar çıkamayacak, hem satış sonrası hizmetleri ve oto servis sektörü, hem de ikinci el araç sektörü itibar ve güven kazanacaktır." açıklamasını yaptı.

2 milyon ağır hasar kayıtlı araç trafikte

Dolandırıcılık, Sigorta, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil '2 milyon ağır hasar kayıtlı araç trafikte' - Son Dakika


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