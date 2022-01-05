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2 milyon değerindeki tarihi eşya hırsızlığında 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

2 milyon değerindeki tarihi eşya hırsızlığında 2 kişi tutuklandı

05.01.2022 20:51
2 milyon değerindeki tarihi eşya hırsızlığında 2 kişi tutuklandı

BURSA'da, tarihi evden 100 ila 400 yıl arasında tarihi geçmişe sahip 2 milyon TL değerinde eşya çaldıkları şüphesiyle yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

BURSA'da, tarihi evden 100 ila 400 yıl arasında tarihi geçmişe sahip 2 milyon TL değerinde eşya çaldıkları şüphesiyle yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Olay 25 Aralık 2021 tarihinde, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Camii Sokak üzerinde bulunan 2 katlı ahşap tarihi binada meydana geldi. Binadan toplamda 2 milyon TL değerinde, 3 adet 400 yıllık dokuma halı, 9 adet 100 yıllık tüfek, çok sayıda tarihi değeri olan eşya çalındı. Hırsızlıkla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, ilçe genelindeki 100 adet güvenlik kamerasının görüntüsünü incelemeye aldı. Görüntülerden zanlıları tespit eden polis, 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, M.D. (34), M.S. (38), E.Ç. (27), H.İ.Ç. (33) ve O.E. (32) yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu tespit edilen çok sayıda tarihi değeri olan eşya ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden M.D. ve O.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, E.Ç., M.S., H.İ.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


2 milyon değerindeki tarihi eşya hırsızlığında 2 kişi tutuklandı
2 milyon değerindeki tarihi eşya hırsızlığında 2 kişi tutuklandı
2 milyon değerindeki tarihi eşya hırsızlığında 2 kişi tutuklandı
2 milyon değerindeki tarihi eşya hırsızlığında 2 kişi tutuklandı
2 milyon değerindeki tarihi eşya hırsızlığında 2 kişi tutuklandı
2 milyon değerindeki tarihi eşya hırsızlığında 2 kişi tutuklandı
2 milyon değerindeki tarihi eşya hırsızlığında 2 kişi tutuklandı
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Türk Lirası, Kemalpaşa, İnegöl, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 2 milyon değerindeki tarihi eşya hırsızlığında 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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