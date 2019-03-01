2 Milyon Euro'luk AB Projesi ile Domates Sektörüne Yenilikçi Çözümler Aranacak

BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nuray Akbudak'ın görev aldığı MEDITOMATO isimli proje ile Akdeniz ülkelerindeki domates sektörü bilimsel incelemeye alınacak.

BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nuray Akbudak'ın görev aldığı MEDITOMATO isimli proje ile Akdeniz ülkelerindeki domates sektörü bilimsel incelemeye alınacak.



Türkiye, İspanya, Almanya, İtalya, Yunanistan ve Tunus'un dahil olduğu MEDITOMATO projesi, Avrupa Birliği Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Proje ile Akdeniz tarımsal gıda sektörünün en önemli kollarından birisi olan domates üretiminin ve işleme sektörünün daha kaliteli ve modern hale getirilmesi hedefleniyor.



2019 Eylül ayında başlayacak proje hakkında bilgi veren BUÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nuray Akbudak, 2022 yılında bitmesi planlanan proje sayesinde tohumdan taze ürüne, işleme ve dağıtımına kadar domates sektörü için teknolojik çözümler sunmayı hedeflediklerini aktardı.



TOPLAM BÜTÇE 2 MİLYON EURO



Akdeniz kıyısında yer alan hemen hemen tüm ülkelerin tarım sektöründe kendisini ıspatlamış ülkeler olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Nuray Akbudak, "Toplam bütçesi 2 milyon Euro olan proje kapsamında dünyada en büyük domates üreticisi ülkelerden olan İspanya, Türkiye ve İtalya'da denemeler yapılacak ve arazi çalışmaları yanısıra geliştirilen sistemin sürdürülebilirliği de ortaya konulacak. Projenin Eylül 2019 tarihinde başlayarak 2022'de bitmesi planlanıyor. Proje, İspanya koordinatörlüğünde yürütülecek. Konsorsiyumda görev alan diğer ülkeler ise; Türkiye (Bursa Uludağ Üniversitesi), Almanya, İtalya, Yunanistan ve Tunus olacak" diye konuştu.



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