2 milyon kişi madde 50'nin iptalini istedi
18 dakika önce
Brexit'in iptalini isteyen 2 milyon kişi "madde 50'yi iptal et ve AB içinde kal" dilekçesine imza verdi.
Brexit'in iptalini isteyen 2 milyon kişi "madde 50'yi iptal et ve AB
içinde kal" dilekçesine imza verdi. Bu, bugüne kadar Avam Kamarası dilekçe sitesinin gördüğü en büyük sayı oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:27
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