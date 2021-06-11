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2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! - Son Dakika

2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı!

11.06.2021 14:39

Konya'nın Karapınar ilçesinde kurulan Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinin temeli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla atıldı. Faz 1'in tamamlandığı proje ile 2 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılayacak ve uzaydan da görülebilecek. Dünyanın en büyük 5 güneş enerjisi santralinden biri olurken, proje tamamlandığında Avrupa'nın en büyüğü olacak.

Kalyon Holding'in yerli ve yenilenebilir enerji ihtiyacına yönelik olarak kurduğu Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin birinci fazı tamamlandı. Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda üretilen yerli panellerle 271 MW kapasiteye ulaşan santral, şimdiden Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali oldu. Tamamlandığında 1000 MW kapasiteyle Avrupa'nın en büyük, dünyanın en büyük 5 güneş enerjisi santralinden biri olacak dev yatırımın ilk fazının tamamlanması nedeniyle teknik gezi düzenlendi. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ev sahipliğinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte üst düzey bürokratlar ve kent protokolünün katılımıyla gerçekleşen teknik inceleme gezisinde santralin yönetim ve veri merkezi olarak inşa edilecek ödüllü SCADA binasının temeli de atıldı.

2 milyon kişinin ihtiyacını karşılayacak Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinin temeli atıldı

2 MİLYON KİŞİNİN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYACAK

19 Ağustos 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'da açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, yenilenebilir güneş enerjisi üretimi için gerekli teknolojinin Türkiye'de üretilmesi amacıyla faaliyete geçmişti. Ar-Ge dahil olmak üzere güneş paneli üretiminin tüm aşamalarını tek bir çatı altında toplayan dünyanın ilk tam entegre güneş paneli üretim merkezi olan fabrika, öncelikle Konya Karapınar'da kurulan güneş santralinin panellerini üretmeye başladı. 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda 3.5 milyon adet güneş panelinin yer alacağı santral, 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını karşılayacak. Şu ana kadar 271 MW gücündeki 700 bin fotovoltaik panelin kurulumu yapılan santral, toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 30'una erişmesine rağmen şimdiden Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi üretim merkezi oldu.

2 milyon kişinin ihtiyacını karşılayacak Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinin temeli atıldı

"UZAYDAN GÖRÜLEBİLECEK"

Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde gerçekleştirilen teknik gezi öncesinde santralin yönetim binası olarak planlanan, aynı zamanda bilgi ve teknoloji üssü olarak hizmet verecek ödüllü SCADA Merkezi binasının temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Diğer bakanlıklarımızla koordine halinde yenilenebilir enerjide adımlar atıyoruz. Kalyon YEKA GES projesi bütüncül bakış açısıyla dünyada önemli örneklerden. Bu santral uzaydan görülebilen santrallerden biri. Ülkemizin tek gerçek gündemi yatırım, istihdam, üretim. Kalyon Holding'i bu vesileyle tebrik ediyorum. Bu yatırımlar büyümenin göstergesi" dedi.

2 milyon kişinin ihtiyacını karşılayacak Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinin temeli atıldı

"KONYA'YI KÜRESEL YARIŞTA ÖNE ÇIKARACAK"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2022 sonunda tüm proje biterek hayata geçecek ve önemli katkıları olacak. 2600 futbol sahası büyüklüğünde bir alan. Yüzde 30'u tamamlanmış durumda. Tüm alan güneş enerjisiyle dolacak. Fosil yakıt kullanımı engellenmiş olacak. Konya'mıza istihdam sağlayacak. Hem belediye hem de kaymakamlığımız geziler düzenleyecek. Vatandaşlarımız bilgilendirilecek. Başta gençlerimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırım Konya'yı küresel yarışta öne çıkaracak" açıklamasında bulundu.

2 milyon kişinin ihtiyacını karşılayacak Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinin temeli atıldı

"YERLİLİK ORANI YÜZDE 70'İN ÜZERİNDE"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Dün altın madeni için temel attık. Bugün burada güneş enerjisi santralimizin temelini atıyoruz. Daha fazla yerli ve yenilebilir enerji diyoruz. Türkiye'nin en büyüğü olacak projede önemli aşamaya şahitlik edeceğiz. YEKA yarışmasına Konya'da başlamıştık. Burası bizim ilk göz ağrımız. Küçük ve orta ölçekli yatırımcıları da daha çok dahil etmek istiyoruz. Yılın son çeyreğinde yeni bir YEKA RES yapmayı düşünüyoruz. ABD, Japonya ve Kore'den daha çok güneş paneli üretiyoruz. Panellerin yerlilik oranı yüzde 70'lerin üzerinde. Enerji sistemlerinde merkez ülke Türkiye diye attığımız adımın en güzel örneği" ifadesinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÜRETİM MERKEZİ"

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu , "Ülkemizin yerli ve yenilenebilir enerji atılımı açısından tarihi bir günü yaşıyoruz. Türkiye enerji alanında yeni bir sayfa açmış oldu. Santralimizin birinci fazını tamamladık. Santralimizin Türkiye'nin şu anda en büyük güneş enerjisi üretim merkezi olduğunu ifade etmek istiyorum. Tamamı devreye girdiğinde Avrupa'nın en büyük dünyanın ise en büyük 5 santralinden biri olacak." ifadelerini kullandı.

2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı!

Karapınar, Türkiye, Enerji, Ges, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! - Son Dakika Ekonomi


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