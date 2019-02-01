2 Milyon Lira Değerindeki 10 Kilogram Altını Çalarak Kaçtılar
44 dakika önce
2 milyon lira değerindeki 10 kilogram altını çalarak kaçtılar Bitişikteki dükkanın duvarını delerek kuyumcu soydularBURSA - Bursa'da kuyumcu mağazasına, bitişikteki dükkanın duvarını delerek giren soyguncular, yaklaşık 2 milyon lira değerindeki 10 kilogram altını alarak girdikleri delikten kaçtı.
2 milyon lira değerindeki 10 kilogram altını çalarak kaçtılar
Bitişikteki dükkanın duvarını delerek kuyumcu soydular
BURSA - Bursa
'da kuyumcu mağazasına, bitişikteki dükkanın duvarını delerek giren soyguncular, yaklaşık 2 milyon lira değerindeki 10 kilogram altını alarak girdikleri delikten kaçtı.
Soygun, Bursa'nın merkez Osmangazi
İlçesi Hürriyet Mahallesi
Kurtuldu Sokak'ta bulunan Mehmet Can
Demir'e ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soyguncular sabah 05.00 sularında kuyumcunun bitişiğindeki dükkanın kapısını kırarak içeri girdi. Kuyumcuya bitişik olan duvarı yanlarında getirdikleri balyoz ve murçlarla delerek içeri girdiler. Alarmın çalmasına rağmen tezgahta bulunan yaklaşık 2 milyon lira değerindeki 10 kilogram altını alan soyguncular, girdikleri delikten çıkarak hızla uzaklaştı.
Alarm sisteminden gelen ihbar üzerine kuyumcu dükkanına gelen ekipler hırsızlığın gerçekleştiğini fark etti. Çevrede parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yapan ekipler, hırsızları her yerde arıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:17 Kaynak: İHA
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