2 milyon lira dolandırmakla suçlanan kuyumcu, adli kontrolle serbest kaldı - Son Dakika
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2 milyon lira dolandırmakla suçlanan kuyumcu, adli kontrolle serbest kaldı

2 milyon lira dolandırmakla suçlanan kuyumcu, adli kontrolle serbest kaldı

10.02.2021 19:31

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, müşterilerinden topladığı 2 milyon liralık para ve altınlarla ortadan kaybolduktan bir hafta sonra polise teslim olan E.A., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, müşterilerinden topladığı 2 milyon liralık para ve altınlarla ortadan kaybolduktan bir hafta sonra polise teslim olan E.A., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Müşterilerinden aldığı altınları para karşılığı saklayan kuyumcu E.A., Hükümet Bulvarı'ndaki dükkanını 2 gün boyunca açmayınca, müşterileri, E.A.'yı telefonla aradı ancak ulaşamadı. Aradan geçen 1 haftaya rağmen dükkanını açmayan E.A.'dan haber alamayan müşterileri dolandırıldıkları gerekçesiyle polise giderek şikayetçi oldu. 12 kişinin şikayeti üzerine polis, E.A.'nın eşi P.A. ve kayınpederinin gözetiminde kuyumcu dükkanına girdi. Dükkandaki altınlar sayılarak, kayıt altına alındı. Polis tarafından aranan E.A., dün Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen E.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel 2 milyon lira dolandırmakla suçlanan kuyumcu, adli kontrolle serbest kaldı - Son Dakika


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