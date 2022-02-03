Üye Girişi
2 milyon liralık soygunun şüphelileri 402 saatlik kamera görüntüsüyle saptandı: 2 tutuklama - Son Dakika

2 milyon liralık soygunun şüphelileri 402 saatlik kamera görüntüsüyle saptandı: 2 tutuklama

03.02.2022 21:03
2 milyon liralık soygunun şüphelileri 402 saatlik kamera görüntüsüyle saptandı: 2 tutuklama

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve para dolu kasanın çalınması ile yürütülen soruşturmada 402 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi 5 kişinin kimliğini saptadı.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve para dolu kasanın çalınması ile yürütülen soruşturmada 402 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi 5 kişinin kimliğini saptadı. Şüphelilerden 2'si yakalanarak tutuklanırken, 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kısa süre önce Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir evden yaklaşık 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası ile para dolu kasanın çalınmasıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Öncelikle olay yeri ve çevresindeki 90 güvenlik kamerasının yaklaşık 402 saatlik görüntüleri incelendi. Şüphelilerin, hırsızlığın ardından lüks araca binerek olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi. İnceleme sonucu hırsızlığı M.Ç., S.B., K.Ç., M.T. ve M.T.'nin gerçekleştirdiği saptandı. Yakalama çalışmaları devam ederken şüphelilerin olayda kullandıkları araçla şehir dışından Ankara'ya geldikleri belirlenince, araç takibe alındı. Çevre Yolu üzerinde durdurulan araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan şüphelilerden M.Ç. ve S.B., çıkmaz sokakta kıstırılarak yakalandı.

Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen şüpheliler M.Ç. ve S.B., yapılan çapraz sorgu neticesinde çaldıkları ziynet eşyalarını ve dövizleri bozdurarak harcadıklarını itiraf etti. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda M.Ç.'nin babasına ait Keçiören Bağlum'daki bağ evinin bahçesinde yapılan kazı ve kar temizleme çalışmasında olayda çalınan kasa bulundu. Şüphelilerin kasayı balyozlarla açtıktan sonra içerisinde bulunan para ve ziynet eşyalarını alıp, kasa içerisinden çıkan pasaport, maddi olarak değeri bulunmayan takıları, olayda kullandıkları elbiseleri ve diğer belgeleri yakmaya çalışıp tekrar kasaya koyup bağ evinin bahçesine gömdükleri tespit edildi.

Adli makamlara sevk edilen şüpheliler M.Ç. ve S.B. tutuklandı. Kimlikleri belirlenen 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.


2 milyon liralık soygunun şüphelileri 402 saatlik kamera görüntüsüyle saptandı: 2 tutuklama
2 milyon liralık soygunun şüphelileri 402 saatlik kamera görüntüsüyle saptandı: 2 tutuklama
YORUMLAR
500

Hırsızlık Büro Amirliği, Türk Lirası, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 milyon liralık soygunun şüphelileri 402 saatlik kamera görüntüsüyle saptandı: 2 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:56 Fenerbahçe, ünlü golcünün tüm şartlarını kabul etti! Resmi imzanın atılması an meselesi
20:47 Sokaktaki bankta güpegündüz kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
20:46 Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! LPG oto gaza zam geldi
20:45 Seçim anketine Kılıçdaroğlu damga vurdu! İkinci turda aldığı yüzde 51.5'lik oy çok konuşulacak
20:17 Dünyaca ünlü şarkıcı ayak parmaklarının fotoğrafını satarak gelir elde ediyor! Kazandığı para şaşkınlık yarattı
20:05 Son Dakika: Türkiye ile Ermenistan normalleşme görüşmelerinin ikincisini Viyana'da yapılacak
20:03 Vedat Muriqi, İspanya'nın gündemine oturdu! Kimsenin yapamadığını ilk maçında başardı
19:49 ABD Başkanı Biden, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğü operasyonun ayrıntılarından bahsetti
19:41 Son Dakika: Türkiye'de 3 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 233 kişi vefat etti, 107 bin 530 yeni vaka tespit edildi
19:14 TikTok fenomeni kadının koluna yaptırdığı dövmenin anlamını öğrenenler büyük şaşkınlık yaşıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 21:10:36. #1.13#
SON DAKİKA: 2 milyon liralık soygunun şüphelileri 402 saatlik kamera görüntüsüyle saptandı: 2 tutuklama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement