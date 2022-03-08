2 milyon liralık tekstil ürününü teslim etmeyen TIR şoförü yakalandı - Son Dakika
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2 milyon liralık tekstil ürününü teslim etmeyen TIR şoförü yakalandı

08.03.2022 15:13
2 milyon liralık tekstil ürününü teslim etmeyen TIR şoförü yakalandı

DENİZLİ'de bir tekstil fabrikasından yüklediği 2 milyon lira değerindeki toplam 1200 koli tekstil ürününü, İstanbul'daki alıcıya götürmeyip, İzmir'de bir depoda sakladığı belirlenen şoförü Kadir Aykut (19), jandarmanın sıkı takibi ile yakalandı.

DENİZLİ'de bir tekstil fabrikasından yüklediği 2 milyon lira değerindeki toplam 1200 koli tekstil ürününü, İstanbul'daki alıcıya götürmeyip, İzmir'de bir depoda sakladığı belirlenen şoförü Kadir Aykut (19), jandarmanın sıkı takibi ile yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Mart'ta bir tekstil fabrikasından yüklediği 1200 koli ürünü İstanbul'daki alıcısına teslim etmeyip, ortadan kaybolan TIR şoförü Kadir Aykut'un yakalanması için çalışma başlattı. JASAT, TIR'ın güzergahındaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden iz süren jandarma ekipleri, TIR'ı İzmir'de terk edilmiş olarak buldu. Çalışmalarını İzmir'de yoğunlaştıran JASAT, Aykut'un bir yakının evinde kaldığını tespit etti. Aykut, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle eve düzenlenen operasyon yakalandı.

3 AYRI HIRSIZLIK KAYDI Kadir Aykut'un ehliyetinin B sınıfı olduğu, TIR kullanmak için yeterli olmadığı ve 3 ayrı hırsızlıktan suç kaydı bulunduğu belirlendi. Aykut'un aynı firmadan daha önce yaptığı yüklemeleri adreslerine ulaştırarak güven sağladığı, yaklaşık 2 milyon lira değerindeki son seferindeki tekstil ürünleri ise kiraladığı depoya götürdüğü tespit edildi. Denizli'ye getirilen ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aykut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2 milyon liralık tekstil ürününü teslim etmeyen TIR şoförü yakalandı
2 milyon liralık tekstil ürününü teslim etmeyen TIR şoförü yakalandı
2 milyon liralık tekstil ürününü teslim etmeyen TIR şoförü yakalandı
YORUMLAR
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Yusuf Güney, İstanbul'dan ayrıldı, kendini tarla tapana verecekmiş! Yusuf Güney, İstanbul'dan ayrıldı, kendini tarla tapana verecekmiş! Fabrikadan yüklediği malları depoda saklayan tır sürücüsü tutuklandı Fabrikadan yüklediği malları depoda saklayan tır sürücüsü tutuklandı

Kadir Aykut, İstanbul, Denizli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 milyon liralık tekstil ürününü teslim etmeyen TIR şoförü yakalandı - Son Dakika


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