2 milyon TL için 85 yaşındaki adama dehşeti yaşatmışlardı, hakim karşısındalar - Son Dakika
Üye Girişi

2 milyon TL için 85 yaşındaki adama dehşeti yaşatmışlardı, hakim karşısındalar

19.07.2022 10:28

Kocaeli'de 85 yaşındaki yaşlı adamın, 2 milyon lirasını çalmak için ölümüne sebep olan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli'de 85 yaşındaki yaşlı adamın, 2 milyon lirasını çalmak için ölümüne sebep olan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, sanıklardan Nurettin S.'nin telefonunun bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdi.

Olay, 16 Nisan 2021 tarihinde Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokak'ta meydana geldi. Şaban Topal, evinde tek başında yaşayan 85 yaşındaki babası Halil İbrahim Topal'ın yanına gitti. Evin kapısını açınca babasını elleri bantla bağlı ve kanlar içinde yerde gören Şaban Topal, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, ayağından silahla vurulan Topal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Halil İbrahim Topal'ın öldürülmesi olayına karışan şüphelilerin Nurettin S. (57), Özgür M. (35), İsa A. (35), Burak Y. (28), Ahmet M.T (60), Mehmet B. (53) ve Nuh A. olduğu tespit edildi. Kocaeli merkezli İstanbul ve Karabük'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, firari Nuh A. ise yakalanamadı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde, yaşlı adamın 2 milyon TL'sinin olduğunu ve bunu almak için eve girdiklerini söyledi. İfadelerinin ardından sanıklar cezaevine gönderildi.

NURETTİN S.'NİN TELEFONU İNCELENECEK

Sanıkların Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam etti. Duruşma salonunda öldürülen Halil İbrahim Topal'ın çocukları, tutuksuz sanık Ahmet M.T. ve taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanıklar Nurettin S., Özgür M., İsa A., Burak Y. ve Mehmet B. ise SEGBİS ile katıldı. Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Nurettin S.'nin telefonunun bilirkişi tarafından incelenmesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

(Fehime Kartal - İHA)

YORUMLAR
500
81 yaşındaki adam ile 7 yaşındaki torunu evlerine açılan ateş sonucu hayatını kaybetti 81 yaşındaki adam ile 7 yaşındaki torunu evlerine açılan ateş sonucu hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 milyon TL için 85 yaşındaki adama dehşeti yaşatmışlardı, hakim karşısındalar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:43 Cübbeli Ahmet Hoca kaset tehdidine rest çekti: Kasetleri çıkarmayan melundur, Allah'ın laneti üzerine olsun
10:32 Selçuk Ural'dan Recep Tayyip Erdoğan itirafı: Hakan Ural hapse girince yanına almasını rica ettim
10:27 Borussia Dortmund'da şok! Yeni transfer Sebastien Haller'de testis tümörüne rastlandı
10:19 Rusya'nın yeni hedefi Google oldu! İşgal paylaşımları sebebiyle tazminat ödeyecekler
10:15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan salgın uyarısı: Koronavirüs vaka artışı 40 katına çıktı, hastane yükü 3 kat kadar arttı
10:01 Joao Pedro, Fenerbahçe ile imzalamak için İstanbul'da! Galatasaray'la da ismi anılıyordu
10:00 Bakan Bilgin'den EYT sorununa yönelik açıklama: Maliye Bakanlığı da sürece katılacak
09:55 Oyuncu Gizem Lidya Denizci'den Arda Kural itirafı: Gençken ona aşıktım
09:46 Balkonda kavga eden çift, parmaklıkların kırılmasıyla metrelerce yükseklikten düştü!
09:21 Erdoğan-Putin-Reisi zirvesi dünyanın gündeminde! Masada Suriye'deki gelişmeler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 10:49:53. #1.12#
SON DAKİKA: 2 milyon TL için 85 yaşındaki adama dehşeti yaşatmışlardı, hakim karşısındalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement