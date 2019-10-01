Son Dakika Haberleri: 2 milyon tl'lik gümrük kaçağı eşya ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

2 milyon tl'lik gümrük kaçağı eşya ele geçirildi

51 dakika önce

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, TEM Otoyolu'nda durdurulan TIR'da piyasa değeri 2 milyon 50 bin TL değerindeki 73 bin 220 adet gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

2 milyon tl'lik gümrük kaçağı eşya ele geçirildi, System.String[]

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, TEM Otoyolu'nda durdurulan TIR'da piyasa değeri 2 milyon 50 bin TL değerindeki 73 bin 220 adet gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri takibe aldıkları TIR'ı, TEM otoyolu Derince mevkiinde durdurdu. TIR'da bulunan 300 adet katlanabilir şemsiye, 55 bin adet baston şemsiye, 15 bin adet bijuteri, bin 145 adet cüzdan, 525 adet ayna, bin 250 adet oyuncak bebek olmak üzere 73 bin 220 adet gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Eşyaların piyasa değerinin 2 milyon 50 bin TL olduğu belirtilirken, olayla ilgili olarak S.Ş., E.K. ve M.K. hakkında 'Emtia kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatıldı.

TEM Otoyolu, Derince, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Harbiye'de 7 gün konser veren Tarkan, 9 milyon TL kazandı
Evli ve çocuklu asgari ücretlilerin maaşları, vergi diliminden dolayı bu aydan itibaren eksik yatacak Kastamonu'da hamsinin fiyatı 5 liraya kadar düştü Fıstık fiyatı altınla yarışıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 11:33:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2 milyon tl'lik gümrük kaçağı eşya ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]