2 Milyon TL ödüllü teröristler etkisiz hale getirildi - Son Dakika

2 Milyon TL ödüllü teröristler etkisiz hale getirildi

Başlarına ödül konulan teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor

Geçtiğimiz hafta Adıyaman'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1'i turuncu, 2'si gri listede yer alıyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1'inin turuncu, 2'sinin ise gri listede yer aldığı ve toplam 2 milyon TL ödül konulan PKK/KCK'lı teröristler olduğu ortaya çıktı.

Adıyaman'da merkeze bağlı Koru köyü kırsalında 7 Mayıs tarihinde İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat timleri tarafından hava destekli gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti. Malatya Adli Tıp Kurumuna kimliklerinin tespiti için gönderilen teröristlerin kimlikleri belirlendi.

Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde gri listede yer alan ve 500 bin TL ödüllü (Bezar Komagene) kod adlı Zeynal Alakuş, yine gri listede yer alan ve 500 bin TL ödüllü (Bager) kod adlı Gaffari Yorulmaz oldukları belirlendi. Teröristlerin cenazeleri tekrar Adıyaman'a getirilerek ailelerine teslim edildi. Teröristlerden Zeynal Alakuş Dandırmaz köyünde, Gaffari Yorulmaz Karapınar mezarlığına gömüldü. Terörden arananlar listesinde turuncu listede yer alan ve 1 milyon TL ödüllü (Sabri Pir) kod adlı Zeynel Gözübüyük'ün kimliğinin askeri kaynaklar tarafından belirlendiği, ailesinin otopsi için Malatya'ya gittiği ancak savcılık işlemlerini nedeniyle teröristin cenazesinin ailesine teslim edilmediği öne sürüldü. Adıyaman'da gerçekleştirilen operasyonda 1'i turuncu liste, 2'si gri listede yer alan ve toplam 2 milyon TL ödüllü 3 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

Operasyon sonrasında bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK/KCK mensuplarına ait 3 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 5 el bombası, el telsizi, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmişti.