2 milyonluk dairede alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika

2 milyonluk dairede alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı
Bursa'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan 7 kişilik silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Bursa'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan 7 kişilik silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, saat 02.30'da merkez Nilüfer ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan 2 grup Sapanca Sokak üzerinde bulunan Turkuaz Plus evlerinde buluştu. Bir süre ev içinde konuşan 2 grup daha sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesi sonucu silahlar ve bıçaklar konuştu. Çıkan tartışma sonucu, Ugur.Y (38) bacağından ve karnından yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kendi imkanıyla Acıbadem Hastanesine giden Ugur Y.(38) durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, evin içinde bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 09:22 Kaynak: İHA
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