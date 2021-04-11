2 milyonluk doğum hediyesi

Geçen ekim ayında kızı Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal, yakın dostu Burçin Terzioğlu ile Etiler'de görüntülendi. Doğum kilolarından kısa sürede kurtulan Kobal, güzelliğiyle göz doldurdu. Son olarak bir dijital platform için çekilen "Hükümsüzler" isimli dizide başrol oynayan Burçin Terzioğlu, projenin devamının çekileceğini açıkladı. Sinem Kobal zamanının büyük bir kısmını 5,5 aylık olan bebeği Lalin'e ayırdığını söyledi. Kobal kızı Lalin'in babası Kenan İmirzalıoğlu'ndan çok, kendisine benzediğini anlattı.

Ünlü oyuncu bebeği için bakıcı tutmadığını ifade etti. Sinem Kobal setlere dönmeyi şimdilik düşünmediğini belirtti. Ünlü oyuncu "Lalin'le ilgili reklam teklifi gelirse kabul eder misiniz?" sorusuna yanıt vermek istemedi. Öte yandan Sinem Kobal 2 milyon TL değerindeki 2021 model yeni arabasıyla dikkat çekti. Kobal'a "Araba eşinizden doğum hediyesi mi?" diye soruldu.