Havza'da yaklaşık 2 milyon liraya mal olacak canlı hayvan pazarı modernizasyon çalışmaları başladı - Son Dakika

Havza'da canlı hayvan pazarı modernizasyon çalışmalarına başlandı.

Bir süredir devam eden Havza Canlı Hayvan Pazarı modernizasyon çalışması projelendirme, ihale sürecinin tamamlanmasının ve yer tesliminin ardından modernizasyon çalışmaları başladı.

Çalışma sahasını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yüklenici firma yetkisi Hami Yıldırım'dan bilgi aldı, baret takarak modernizasyon çalışmasının ilk kaynağını yaptı.

Özdemir, modernizasyon çalışmalarının 1 milyon 947 bin 937 liraya mal olacağını belirterek, "İnşallah yağışlar başlamadan çalışmalar tamamlanacak. Çalışmalarımızda önceliğimiz insan ve hayvan sağlığını koruma ve burada alışveriş yapan çiftçi ve besicilerimize modern bir hizmet sunmak. Yapılacak çalışma ile bölge çiftçimize hizmet edecek canlı hayvan pazarımız modern hale gelecek. Projemiz tamamlandığında hem insanlarımızı hem de hayvanlarımız yazın sıcaktan, kışın yağmurdan koruyacak kapalı bir hayvan pazarına kavuşacağız. Halkımıza ve bölge çiftçimize hayırlı olsun." dedi.

İncelemelerde Havza Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ömer Büyük de bulundu.