Son Dakika Haberleri: 2 milyonun üzerinde Müslüman Hac vazifesini tamamlamak için Mina'da şeytan taşladı
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2 milyonun üzerinde Müslüman Hac vazifesini tamamlamak için Mina'da şeytan taşladı

54 dakika önce

Arafatta vakfe yapan ve ardından Kabe'yi tavaf eden 2 milyonun üzerinde Müslüman, Hac ibadetlerini tamamlamak için Mina'ya giderek şeytan taşlama vazifesini de yerine getirdi.

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Arafatta vakfe yapan ve ardından Kabe'yi tavaf eden 2 milyonun üzerinde Müslüman, Hac ibadetlerini tamamlamak için Mina'ya giderek şeytan taşlama vazifesini de yerine getirdi
Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 12:00 
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