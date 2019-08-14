2 milyonun üzerinde Müslüman Hac vazifesini tamamlamak için Mina'da şeytan taşladı

Arafatta vakfe yapan ve ardından Kabe'yi tavaf eden 2 milyonun üzerinde Müslüman, Hac ibadetlerini tamamlamak için Mina'ya giderek şeytan taşlama vazifesini de yerine getirdi.

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Arafatta vakfe yapan ve ardından Kabe'yi tavaf eden 2 milyonun üzerinde Müslüman, Hac ibadetlerini tamamlamak için Mina'ya giderek şeytan taşlama vazifesini de yerine getirdi

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