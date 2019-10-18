Son Dakika Haberleri: 2 motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel 2 motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

2 motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

57 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 2 motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 2 motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hasan Tanrıkulu (20) idaresindeki plakası belirlenemeyen motosiklet, Kirmakaya Mahallesi'nde, karşı yönden gelen Emre Tanrıkulu idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile motosikletlerde bulunan Mustafa Tanrıkulu (19) ve Hacı Tanrıkulu yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan kardeş oldukları öğrenilen Hasan Tanrıkulu ve Mustafa Tanrıkulu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

2 motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Mustafa Tanrıkulu, Kahramanmaraş, Türkoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:21 Kaynak: AA
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