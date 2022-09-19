2 MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA SÜRÜCÜLER YARALANDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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2 MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA SÜRÜCÜLER YARALANDI; O ANLAR KAMERADA

19.09.2022 16:10

BURSA'nın İznik ilçesinde, 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler Ömer Eker (21) ile Mehmet Emre Cındık (32) yaralandı.

BURSA'nın İznik ilçesinde, 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler Ömer Eker (21) ile Mehmet Emre Cındık (32) yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, İznik ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldırım Beyazıt ile Kamil Acar sokaklarının kesiştiği noktada, Ömer Eker'in kullandığı 16 H5 785 plakalı motosiklet ile Mehmet Emre Cındık idaresindeki 16 AIC 697 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan 2 sürücü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan motosikletlerin sürücüleri, kaldırıldıkları İznik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralı sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına saniye saniye yansıdı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Mehmet Emre, Ömer Eker, İznik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA SÜRÜCÜLER YARALANDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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