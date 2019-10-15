Son Dakika Haberleri: 2 muhtar 'barış pınarı harekatı'na destek için askerlik başvurusu yaptı
Son Dakika Güncel 2 muhtar 'barış pınarı harekatı'na destek için askerlik başvurusu yaptı

2 muhtar 'barış pınarı harekatı'na destek için askerlik başvurusu yaptı

1 saat önce

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde Orta Mahalle Muhtarı Alaattin Çiçen ile Sandıklı Mahallesi Muhtarı Sadettin Gökçe, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

2 muhtar 'barış pınarı harekatı'na destek için askerlik başvurusu yaptı, System.String[]

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde Orta Mahalle Muhtarı Alaattin Çiçen ile Sandıklı Mahallesi Muhtarı Sadettin Gökçe, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce 'Barış Pınarı Harekatı' başarıyla sürdürülürken Mehmetçiğe destek olmak isteyen vatandaşlar da soluğu askerlik şubelerinde alıyor. Orta Mahalle Muhtarı Alaattin Çiçen ile Sandıklı Mahallesi Muhtarı Sadettin Gökçe de harekata destek olmak amacıyla gönüllü askerlik yapmak için Ermenek Askerlik Şubesi'ne giderek başvuruda bulundu.

Alaattin Çiçen, Türk ordusuyla birlikte savaşmak istediğini belirterek, "Bizler Türk milleti olarak, yediğimiz ekmeğimizi, vatanımızı ve namusumuzu her şeyden aziz biliriz. Bu uğurda canımızı gözümüzü bile kırpmadan veririz. Ordumuzun ihtiyacı doğrultusunda hangi alanda veya cephede bizlere ihtiyaç olursa bizler gönüllü olarak ordumuzun yanında savaşmak, onlara destek vermek istiyoruz" dedi.

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Barış Pınarı Harekatı, Orta Mahalle, Sandıklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:36 Kaynak: DHA
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