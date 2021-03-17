NİĞDE 2'nci Abdülhamid'in tahta çıkış yıl dönümünde inşa edilen saat kulelerinin en yükseği Niğde'de - Son Dakika

NİĞDE 2'nci Abdülhamid'in tahta çıkış yıl dönümünde inşa edilen saat kulelerinin en yükseği Niğde'de

17.03.2021 09:25

2'nci Abdülhamid'in tahta çıkış yıl dönümünde inşa edilen saat kulelerinin en yükseği Niğde'deOSMANLI Padişahı 2'nci Abdülhamid'in tahta çıkışının 25'inci yıl dönümü nedeniyle Türkiye'nin çeşitli illerinde inşa edilen saat kulelerinin en büyüğü olan ve Alaaeddin Tepesi üzerindeki kale...

2'nci Abdülhamid'in tahta çıkış yıl dönümünde inşa edilen saat kulelerinin en yükseği Niğde'de

OSMANLI Padişahı 2'nci Abdülhamid'in tahta çıkışının 25'inci yıl dönümü nedeniyle Türkiye'nin çeşitli illerinde inşa edilen saat kulelerinin en büyüğü olan ve Alaaeddin Tepesi üzerindeki kale içerisinde yer alan Niğde Saat Kulesi, ilk günkü ihtişamıyla ayakta duruyor.

31 Ağustos 1876'da Osmanlı Padişahı ilan edilen 2'nci Abdülhamid'in tahta çıkışının 25'inci yıl dönümünde Türkiye'nin çeşitli illerinde saat kuleleri inşa edildi. Her biri, bulundukları ilin simgesi haline gelen saat kulelerinin en yükseği ise 41 metre ile Niğde'de yer alıyor. Saat kulesinin, Niğde Kalesi'nin surları üzerinde 114 yıl önce yapımının tamamlandığını anlatan Niğde Kültür ve Turizm Müdürü Alper Göncü, Saat Kulesi kesme taştan, sekizgen kaide üzerinde ve sekizgen gövdeli olarak yapılmış olup, kulenin kaidesi, gövdeden daha kalındır. Bu gövdenin üzeri iki silme ile üç bölüme ayrılmıştır. Bunun üzerinde demir parmaklıklı bir şerefeye yer verilmiştir. Şerefe üzerinde ise köşeleri içeriye doğru kavisli kübik görünümlü bir gövde eklenmiş, bunun üzerine de birbirlerine sivri kemerlerle bağlanmış dört sütunun taşıdığı bir köşk yerleştirilmiştir. Bu küçük köşkün üzeri de sekizgen kasnaklı bir kubbe ile örtülmüştür. Saat kadranı şerefe üzerindeki kübik gövdenin şehre bakan tarafına yerleştirilmiştir dedi.

8 SAAT KULESİNİN EN YÜKSEĞİ

Niğde Saat Kulesi'nin inşasına 1901 yılında başlanıldığını ve 1907 yılında tamamlandığını ifade eden Göncü, şöyle konuştu

'Burası aslında bir höyük ve Roma dönemindeki kale kalıntıları üzerine Selçuklular döneminde yeni kale yapılmış. Burada bulunan saat kulesi, çok zarif ve heybetli görünümüyle dikkat çekiyor. Bu saat kulesi Abdülhamid'in tahta çıkışının 25'inci yıl dönümü dolayısıyla Türkiye genelinde yaptırılan 8 adet saat kulesinden bir tanesi ve en yükseği olup, 41 metre boyundadır. Kulenin yapılışıyla ilgili çeşitli yerlerde kayıtlara geçmiş birtakım bilgiler bulunmakta. Saat kulesinin 1886 yılında Ziya Paşa tarafından yaptırıldığı söyleniyor ve bu şekilde kayıtlara geçmiş. Ancak bununla ilgili çalışmalar yapan akademisyenler bu bilginin doğru olmadığını teyit ettiler. Zaten Sultan Abdülhamid, tahta 1876 yılında çıkıyor ve 25'inci yıl 1901 senesine tekabül ediyor.

SAAT AVRUPA'DAN SİPARİŞ EDİLDİ

Saat kulesinin inşasının tamamlanmasıyla birlikte buraya konulacak dev saatin Avrupa'dan sipariş edildiğini söyleyen Göncü, şöyle devam etti

Saat, Türkiye'ye Sirkeci Gümrüğü'ne geliyor ve gümrük vergisi ödenmediğinden burada bekletiliyor ve sonunda saat gümrükten çekilerek Niğde'ye getiriliyor, kuleye monte ediliyor. Seksenli yılların sonuna kadar Saat kulesi saat başlarında iki defa çalar, yarım saatlerde ise bir kere çalardı. Maalesef 1990'lı yıllarda bu saat kulesinde bulunan çanın sesi kesildi. 70'lerde bu tepe aynı zamanda bir mesire yeriydi. Niğdeli aileler ve Adanalı yaylacıların tercih ettiği bir mekandı. Kalenin burçları ve alt tarafta görünen kısımlar eski devirlerde hapishane olarak kullanılmış. Bu bölgede çeşitli mağaralar bulunmaktadır. Burada yatan mahpuslardan birisi meşhur Katırcıoğlu bozlağını öyle yanık söylermiş ki; Fertek'ten duyulurmuş.

NİĞDE 2'nci Abdülhamid'in tahta çıkış yıl dönümünde inşa edilen saat kulelerinin en yükseği Niğde'de
NİĞDE 2'nci Abdülhamid'in tahta çıkış yıl dönümünde inşa edilen saat kulelerinin en yükseği Niğde'de
NİĞDE 2'nci Abdülhamid'in tahta çıkış yıl dönümünde inşa edilen saat kulelerinin en yükseği Niğde'de
NİĞDE 2'nci Abdülhamid'in tahta çıkış yıl dönümünde inşa edilen saat kulelerinin en yükseği Niğde'de
NİĞDE 2'nci Abdülhamid'in tahta çıkış yıl dönümünde inşa edilen saat kulelerinin en yükseği Niğde'de
NİĞDE 2'nci Abdülhamid'in tahta çıkış yıl dönümünde inşa edilen saat kulelerinin en yükseği Niğde'de
NİĞDE 2'nci Abdülhamid'in tahta çıkış yıl dönümünde inşa edilen saat kulelerinin en yükseği Niğde'de
NİĞDE 2'nci Abdülhamid'in tahta çıkış yıl dönümünde inşa edilen saat kulelerinin en yükseği Niğde'de
NİĞDE 2'nci Abdülhamid'in tahta çıkış yıl dönümünde inşa edilen saat kulelerinin en yükseği Niğde'de

Osmanlı, Türkiye, Turizm, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NİĞDE 2'nci Abdülhamid'in tahta çıkış yıl dönümünde inşa edilen saat kulelerinin en yükseği Niğde'de - Son Dakika


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