2'NCİ ANKARA KADIN LİDERLER ZİRVESİ, TED ÜNİVERSİTESİ'NDE GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika
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2'NCİ ANKARA KADIN LİDERLER ZİRVESİ, TED ÜNİVERSİTESİ'NDE GERÇEKLEŞTİ

20.03.2022 12:19

Girişimci İş Kadınları Derneği'nin (ANGİAD) AIESEC ile düzenlediği 2'nci Ankara Kadın Liderler Zirvesi, TED Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Girişimci İş Kadınları Derneği'nin (ANGİAD) AIESEC ile düzenlediği 2'nci Ankara Kadın Liderler Zirvesi, TED Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

TED Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa, TED Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, ANGİKAD Girişimci İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hande Öztürk, AIESEC Ankara Başkanı Fatma Kös ve çok sayıda davetli katıldı. Programda, Kurumsal Hayatta Kadın Liderler ve Girişimci Kadın Liderler konularında iki ayrı panel düzenlendi. ANGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk, yaptığı konuşmada, 'Biz kadınlar bir toplum içerisinde bir yer edinmeye çalışıyoruz ama aslında buna çalışmamalıyız çünkü biz zaten bu toplumda bir yere sahibiz' dedi.

'KADIN DERNEKLERİYLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ'

TED Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Türkiye'deki lider kadın yöneticilerin sayısının artırılması gerektiğine dikkat çekerek, 'İyi ki varsınız, biz TED Üniversitesi olarak her zaman kadın dernekleriyle iş birliği yapmaya hazırız. Her türlü imkanlarımızla, projelerinize imkan ve kapasitemiz dahilinde yardımcı olmaya hazırız. Ülkemizdeki lider kadın yöneticilerin sayısının artırılmalıdır. İnisiyatif alan, sorumluluk alan, risk alan, esnek, adaptasyon kabiliyeti yüksek kadınlara ihtiyacımız var. Bunun eksikliğini yıllardır görüyoruz' diye konuştu. (DHA)

2'NCİ ANKARA KADIN LİDERLER ZİRVESİ, TED ÜNİVERSİTESİ'NDE GERÇEKLEŞTİ
2'NCİ ANKARA KADIN LİDERLER ZİRVESİ, TED ÜNİVERSİTESİ'NDE GERÇEKLEŞTİ
2'NCİ ANKARA KADIN LİDERLER ZİRVESİ, TED ÜNİVERSİTESİ'NDE GERÇEKLEŞTİ

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Rektör, AIESEC, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2'NCİ ANKARA KADIN LİDERLER ZİRVESİ, TED ÜNİVERSİTESİ'NDE GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika


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