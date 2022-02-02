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2'NCİ ÇUKUROVA TEKSTİL VE HAZIR GİYİM FUARI AÇILDI - Son Dakika

2'NCİ ÇUKUROVA TEKSTİL VE HAZIR GİYİM FUARI AÇILDI

02.02.2022 16:48

ADANA'da 2'nci Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı, 30 ülkeden 94 firmanın katılımıyla TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.

ADANA'da 2'nci Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı, 30 ülkeden 94 firmanın katılımıyla TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2'nci Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı'nın açılışı, kent protokolünün katıldığı törenle yapıldı. Törende konuşan TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarda 94 firmanın kadın, erkek, çocuk, bebek hazır giyim konusunda son model kreasyonlarını sergilediğini söyledi. Ersözlü, yurt dışından önemli ziyaretçilerin ve büyük firmaların satın alma yetkililerinin fuarı takip ettiğini kaydetti.

TÜRKİYE'YE İLGİ ARTTI

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin ise uluslararası konteyner sıkıntısı, hammadde fiyatlarındaki artış ve enflasyon artışı nedeniyle önemli markaların imalat konusunda Türkiye'ye ilgi gösterdiğini belirterek bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

1.5 TRİLYON DOLARLIK EKONOMİ

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç da pamuğuyla ünlü Adana'nın, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe önemli bir marka ve üretim merkezi olduğunu dile getirdi. Bu sektörün dünyada 1.5 trilyon Dolarlık bir ekonomiye sahip olduğunu, 2025 yılında bu rakamın 2.25 trilyon Dolar'a yükseleceğini anlatan Kıvanç, Türkiye'nin ise 2021 yılında 30,5 milyar Dolar ihracat gerçekleştirdiğini aktardı. Kıvanç, "Bu sektör pamuk üretiminden elyafa, iplikten kumaşa ve elbiseye varana kadar ekonominin birçok alanına hitap etmektedir. Büyük istihdam yaratıyor, çok büyük ticaret yaratıyor. Dünyada 75 milyon kişinin çalıştığı bu sektör ülkemizde de yaklaşık 1 milyon 200 bin çalışanımızın ekmek kapısı oluyor. Bu sektör her ülkenin en önce korunan sektörüdür? dedi.

'TEKSTİL KENT KURMAMIZ LAZIM'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise uzun yıllar tekstilcilik yaptığını hatırlatarak, sektörde markalaşmanın önemine vurgu yaptı. Üretimlerin Türkiye'de yapılmasına rağmen yabancı markaların önplanda olduğunu dile getiren Karalar, 'Siz onlara 1 liralık iş yapıyorsunuz onlar 20 liraya satıyor. Bu tamamen markalaşamamaktan kaynaklanıyor. Ben tekstili bıraktığımda dünya ticareti 600 milyar dolardı ve bizim tekstil ihracatımız 20-22 milyar dolardı. Şimdi dünya ticareti tam 2 katı oldu ama bizim ihracatımız ancak 30 milyar doları buldu. Gelişme iyi ama yeterli değil. Dünya ticaretiyle paralel büyüyebilseydiniz ihracat 2 kat olacaktı. İnancım şu ki Türkiye, tekstilde, 60 milyar dolar ihracat yapabilecek kapasiteye sahip. Ünlü firmalar dünya kadar iş veriyor Adana'ya. Bizim tekstil kent kurmamız lazım. Konfeksiyonu sokak aralarından daha düzenli iş yapan yerler kurarak oralara aktarabilirsek buradaki iş minimum 2 katına varır. İhracat da istihdam da 2 kat artar' diye konuştu.

Adana Valisi Süleyman Elban da Çukurova'nın pamuğuyla, ipliğiyle, kumaşıyla konfeksiyonuyla, Türkiye'ye bu sanayiyi ilk getiren ve Türkiye'nin sanayileşmesine lokomotif olmuş bir bölge olduğunu aktararak, fuarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti. Fuarı gezen protokol, stant görevlilerinden bilgi aldı.

Fuar, 5 Şubat gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.

2'NCİ ÇUKUROVA TEKSTİL VE HAZIR GİYİM FUARI AÇILDI
2'NCİ ÇUKUROVA TEKSTİL VE HAZIR GİYİM FUARI AÇILDI
2'NCİ ÇUKUROVA TEKSTİL VE HAZIR GİYİM FUARI AÇILDI
2'NCİ ÇUKUROVA TEKSTİL VE HAZIR GİYİM FUARI AÇILDI

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Hazır Giyim, Çukurova, Adana, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2'NCİ ÇUKUROVA TEKSTİL VE HAZIR GİYİM FUARI AÇILDI - Son Dakika


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