Son Dakika › Dünya › 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalan bomba Berlin Schoenefeld Havaalanı'nı kapattırdı - Son Dakika Dünya
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalan bomba Berlin Schoenefeld Havaalanı'nı kapattırdı
6 saat önce
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Schoenefeld Havaalanı, inşaat sırasında keşfedilen İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın ardından kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:53 Kaynak: DHA
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Schoenefeld Havaalanı, inşaat sırasında keşfedilen İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın ardından kapatıldı. Havaalanı operasyonlarının durdurulduğu, iniş ve kalkışların diğer havaalanlarına yönlendirildiği belirtildi.
Berlin Schoenefeld Havaalanı Servisi tarafından yapılan açıklamada, havaalanında yapılan inşaat çalışmaları sırasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba keşfedildiği ve bomba imha çalışmalarının hemen başlatıldığı bildirildi. Bombanın nasıl imha edileceğini belirlemek için yetkililerin olay yerine geldiği ifade edilirken, Schoenefeld'deki uçuşların başka havaalanlarına yönlendirildiği duyuruldu.
Konuşma yapmak için kürsüye yönelen Merkel, düşmekten son anda kurtuldu Alman gazeteci, İbrahim Kalın'ın sorduğu sorunun ardından programı bitirme kararı aldı Ödüllü öğretmen, öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi Son dakika: Fransa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağıracak