Son Dakika Haberleri: 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalan bomba Berlin Schoenefeld Havaalanı'nı kapattırdı
Son Dakika Dünya 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalan bomba Berlin Schoenefeld Havaalanı'nı kapattırdı - Son Dakika Dünya

2'nci Dünya Savaşı'ndan kalan bomba Berlin Schoenefeld Havaalanı'nı kapattırdı

6 saat önce

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Schoenefeld Havaalanı, inşaat sırasında keşfedilen İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın ardından kapatıldı.

2'nci Dünya Savaşı'ndan kalan bomba Berlin Schoenefeld Havaalanı'nı kapattırdı, System.String[]

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Schoenefeld Havaalanı, inşaat sırasında keşfedilen İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın ardından kapatıldı. Havaalanı operasyonlarının durdurulduğu, iniş ve kalkışların diğer havaalanlarına yönlendirildiği belirtildi.

Berlin Schoenefeld Havaalanı Servisi tarafından yapılan açıklamada, havaalanında yapılan inşaat çalışmaları sırasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba keşfedildiği ve bomba imha çalışmalarının hemen başlatıldığı bildirildi. Bombanın nasıl imha edileceğini belirlemek için yetkililerin olay yerine geldiği ifade edilirken, Schoenefeld'deki uçuşların başka havaalanlarına yönlendirildiği duyuruldu.


Almanya, Berlin, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:53 Kaynak: DHA
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