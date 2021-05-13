2'NCİ EL EŞYA SATIŞINDA DOLANDIRICILIK ŞİKAYETLERİ ARTTI - Son Dakika

2'NCİ EL EŞYA SATIŞINDA DOLANDIRICILIK ŞİKAYETLERİ ARTTI

13.05.2021 12:59

İnternet üzerinden ya da cep telefonlarına yüklenen uygulamadan yapılan 2'nci el eşya alım satımında dolandırıcılık şikayetleri artıyor.

İnternet üzerinden ya da cep telefonlarına yüklenen uygulamadan yapılan 2'nci el eşya alım satımında dolandırıcılık şikayetleri artıyor. 2'nci el satışa sunulan saati almak için istenilen bedeli banka hesabına gönderdikten sonra satıcıya ulaşamayan Ömer Akkuş, savcılığa giderek şikayetçi oldu. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da "İkinci el alışveriş yapmak tüketicinin kumar oynamasından farksız. Bu şekilde yapılan alış verişlerin yarıya yakını hüsranla sonuçlanıyor. O ödediği bedelin üzerine halk deyimiyle bir bardak su içmek zorunda kalıyor" dedi.

Saat koleksiyoncusu, 31 yaşındaki Ömer Akkuş, 2'nci el alış verişi yapılan cep telefonu uygulamasında gördüğü saati beğendi. 2 çocuk babası, satıcıyla irtibata geçerek, saat için 500 liraya anlaştı. Kendisine verilen hesap numarasına parayı havale etti. Kargoya verildiği söylenen saat bir türlü kendisine ulaşmayan Akkuş, bir daha satıcıya ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan Ömer Akkuş, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, suç duyurusunda bulundu.

"PARAYI YOLLADIKTAN SONRA BANA SAATİ GÖNDERECEĞİNİ SÖYLEDİ"

DHA muhabirine yaşadıklarını anlatan Ömer Akkuş, "İkinci el ürün satan platformlar var, o platformlar üzerinden saat araştırdım geçtiğimiz günlerde. Beğendiğim bir saati, satana sordum. O da bana saatin orijinal olduğunu, parayı attıktan sonra saati kargoyla göndereceğini söyledi. 'Kargoya gidiyorum ödemesini yaparsan saati kargolayacağıım' dedi 500 lirayı hesabına havale ettim. Bir daha haber alamadım" dedi.

"BENİ ENGELLEYİP AYNI ÜRÜNÜ TEKRAR İLANA KOYDU"

Ömer Akkuş "Saatin sıfır fiyatı, 2 bin 3 bin lira civarı. İkinci el olduğu için daha uygun olabiliyor. Ürünün uygun fiyatlı olduğunu görünce biraz şüphelendim ama insanlara güvenelim, belki ihtiyacı vardır, o yüzden satmıştır, biz de ürünü biraz uygun alalım düşüncesiyle, bu işe girdik. Beni engelleyip aynı ürünü tekrar ilana koydu" diye konuştu.

"İKİNCİ EL ÜRÜNLER TÜKETİCİ KANUNU KAPSAMINA GİRMİYOR"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da "İkinci el alışverişlerde iki büyük risk var; Birincisi dolandırılmak ya da ürün uygun gelmediği takdirde hak aramak. İkinci el sitelerden alışveriş yapanlar tüketici kanunu kapsamına girmiyorlar. Çünkü orada satış yapanlar tacir sıfatı taşımıyor. Bir ön ödemeli hat var. O hatta tüketici bir süre sonra ulaşamıyor. Parayı gönderdikten sonra karşı taraf ortalıktan kayboluyor. Ulaşmak mümkün değil. Benim anlamadığım hiç tanımadığı birine insanlar nasıl para gönderir?" şeklinde konuştu.

"BU ALIŞVERİŞLERİN YARIYA YAKINI HÜSRANLA SONUÇLANIYOR"

Ağaoğlu "İkinci el alışveriş yapmak tüketicinin kumar oynamasından farksız. O parası, kaybolabilir de kaybolmayabilir de. Bu şekilde yapılan alışverişlerin yarıya yakını hüsranla sonuçlanıyor. ya dolandırılıyor vatandaş ya da ayıplı ürün geliyor ya da hakkını arayamıyor. O ödediği bedelin üzerine halk deyimiyle bir bardak su içmek zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

2'NCİ EL EŞYA SATIŞINDA DOLANDIRICILIK ŞİKAYETLERİ ARTTI
2'NCİ EL EŞYA SATIŞINDA DOLANDIRICILIK ŞİKAYETLERİ ARTTI
2'NCİ EL EŞYA SATIŞINDA DOLANDIRICILIK ŞİKAYETLERİ ARTTI
2'NCİ EL EŞYA SATIŞINDA DOLANDIRICILIK ŞİKAYETLERİ ARTTI
2'NCİ EL EŞYA SATIŞINDA DOLANDIRICILIK ŞİKAYETLERİ ARTTI

Tüketici Başvuru Merkezi, Dolandırıcılık, Aydın Ağaoğlu, İnternet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2'NCİ EL EŞYA SATIŞINDA DOLANDIRICILIK ŞİKAYETLERİ ARTTI - Son Dakika


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