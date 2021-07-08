Üye Girişi
Son dakika haberleri: 2'NCİ EL OTOMOBİL SATIŞLARINDA TEMMUZDA PATLAMA BEKLENTİSİ: FİYATLAR YÜZDE 8 ARTACAK - Son Dakika

Son dakika haberleri: 2'NCİ EL OTOMOBİL SATIŞLARINDA TEMMUZDA PATLAMA BEKLENTİSİ: FİYATLAR YÜZDE 8 ARTACAK

08.07.2021 10:44

Son dakika haberi... ? Koronavirüs kısıtlamalarının 1 Temmuz itibariyle kaldırılmasıyla özellikle ikinci el otomobil sektöründe hareketlenme beklediklerini söyleyen uzmanlar, turizm sezonunun açılması, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla temmuzu otomobil satışlarında kırılma ayı olarak görüyor.

? Koronavirüs kısıtlamalarının 1 Temmuz itibariyle kaldırılmasıyla özellikle ikinci el otomobil sektöründe hareketlenme beklediklerini söyleyen uzmanlar, turizm sezonunun açılması, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla temmuzu otomobil satışlarında kırılma ayı olarak görüyor. Talebin de yükselmesiyle sıfırda yüzde 4, ikinci el otomobilde ise yüzde 8'lere varan oranda fiyatların yükseleceği tahmin ediliyor. Temmuzda 300 bin aracın satılması öngörülürken, sektördeki isimler araç almak isteyenler için önümüzdeki 1 haftanın en doğru zaman olduğunda işaret ediyor.

Geçen yıl pandemi nedeniyle talebin yükselmesiyle ikinci el araç fiyatlarının arttığını hatta sıfır araç fiyatlarını geçtiğini söyleyen Otomotiv data ve 2'nci el araç fiyatlandırma şirketi Cardata'nın CEO'su Hüsamettin Yalçın, 'Kısıtlamaların kalkmasıyla insanların özgürce seyahat edebilmesi, turizm sezonunu açılması, önümüzde de Kurban Bayramı var, insanlar ikinci el satın alıp, sektördeki hareketliliği devam ettirecek. İkinci el otomobilde düşen talep temmuz ayında artacağı anlamına geliyor. Temmuz, ikinci el otomobil için çok önemli, kırılma ayı çünkü sıfır kilometre araç fiyatları zaten yüksek, oradaki yönelimin ikinci el otomobile kaydını görüyoruz' dedi.

OTOMOBİLDE ZAM BEKLENTİSİ

Temmuzda 300 bin adet tekil ikinci el otomobilin satılmasını beklediklerini belirten Yalçın, 'Sıfır kilometre araçlarda da 60 bin adet satılmasını öngörüyoruz. Bu ay ikinci ele olan talebin artmasıyla fiyatların yüzde 6 ile 8 gibi yükseleceğini düşünüyorum. İkinci el araç satışı temmuzun 20'sine kadar yoğun bir şekilde devam edecek. Sıfır araçlarda da yüzde 2 ile 4'lük fiyat artışı olacağını tahmin ediyoruz, çünkü döviz kurları yüksek seyrediyor. Fiyatlar çok yükselmeden, bayramın daha fazla yaklaşmasını beklemeden ikinci el otomobil almak için şu an çok uygun bir dönem' diye konuştu.

EN ÇOK BEYAZ VE GRİ RENKTEKİ ARAÇLAR SATIN ALINIYOR

İnsanların bu dönemde C ve D segmenti araçları daha çok tercih ettiğini söyleyen Yalçın, 'İkinci elde 70 ile 120 bin bandındaki araçlar oldukça talep görüyor. Sıfır araçlarda 120 bin liranın altında otomobil kalmadı. 150 bin liraya kadar sadece 3 model bulunuyor. Sıfırda en çok satılan araçların fiyatı 300 ile 400 bin lira arasında değişiyor. Bu bantta Türkiye'de satılan 1900 aracın 251 tanesi bu fiyat aralığında bulunuyor. Renkte ise Türkiye'de pek değişmez gri ve beyaz çok tercih ediliyor' ifadelerini kullandı.

PANDEMİ B SUV SEGMENTİNDEKİ ARAÇLARA TALEBİ ARTIRDI

Pandemiyle yerden yüksek, küçük, uzun yolculuklara da çıkılabilen B SUV segmentindeki araçların daha fazla satın alınmaya başladığına dikkat çeken Hüsamettin Yalçın, 'Ayrıca, insanlar 70 ile 120 bin fiyat aralığındaki araçları tercih ediyor. Döviz kuru yükseldikçe sıfır araçların fiyatı düşmeyecektir. İkinci el otomobil sektörünü de sıfır araç piyasasıyla çok bağlantılı. İkinci ele olan talep temmuz ayında patlayacağı için fiyatlar da artacaktır. O nedenle kısa dönemde sıfır ve ikinci el otomobilde fiyat düşüşü beklemek anlamsız olur' dedi.

OTOMOBİL ARTIK YATIRIM ARACI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Fiyatlara rağmen satışların düşmemesini otomobilin artık yatırım aracı olarak görülmesine bağlayan Yalçın, 'Şu anda bir otomobil satın alsam 1 yıl sonra çok daha fazla değerlenir, mantığıyla hareket ediliyor. Geçen yıl, ikinci el otomobil yüzde 70'lik bir artış getirdi. 1 Ocak 2020 yılında ikinci el otomobil satın alan biri, 31 Aralık 2020'de aracını satmaya çalıştığı zaman yüzde 70-75 kar etti. Birçok finansal enstrüman bu kadar getiri sağlamıyor. Burada markalara da çok iş düşüyor. Satış kampanyaları yapıyorlar. Taşıt kredi faiz oranlarının düşmesi gerekiyor. Otomobil sahibi olmak için alınan kredi faiz oranlarını geriye gelmesi en büyük temennimiz, sektöre can suyu olacaktır' diye konuştu.

Son dakika haberleri: 2'NCİ EL OTOMOBİL SATIŞLARINDA TEMMUZDA PATLAMA BEKLENTİSİ: FİYATLAR YÜZDE 8 ARTACAK
Son dakika haberleri: 2'NCİ EL OTOMOBİL SATIŞLARINDA TEMMUZDA PATLAMA BEKLENTİSİ: FİYATLAR YÜZDE 8 ARTACAK
Son dakika haberleri: 2'NCİ EL OTOMOBİL SATIŞLARINDA TEMMUZDA PATLAMA BEKLENTİSİ: FİYATLAR YÜZDE 8 ARTACAK
Son dakika haberleri: 2'NCİ EL OTOMOBİL SATIŞLARINDA TEMMUZDA PATLAMA BEKLENTİSİ: FİYATLAR YÜZDE 8 ARTACAK

Koronavirüs, Otomobil, 1 Temmuz, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: 2'NCİ EL OTOMOBİL SATIŞLARINDA TEMMUZDA PATLAMA BEKLENTİSİ: FİYATLAR YÜZDE 8 ARTACAK - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cenaze görüntüleri yürek parçaladı! Cinnet geçiren anneannenin kıydığı 3 cana böyle veda ettiler 16:39 Cenaze görüntüleri yürek parçaladı! Cinnet geçiren anneannenin kıydığı 3 cana böyle veda ettiler Kim'in sağlık durumuyla ilgili iddialara Güney Kore istihbaratından yanıt: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi 16:18 Kim'in sağlık durumuyla ilgili iddialara Güney Kore istihbaratından yanıt: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi 15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
Serenay Sarıkaya, peş peşe paylaştığı mavi bikinili pozlarıyla büyüledi 15:45 Serenay Sarıkaya, peş peşe paylaştığı mavi bikinili pozlarıyla büyüledi Boğulma tehlikesi geçirirken ne yapmak gerekir? Yüzme antrenörü hayat kurtaran eğitimin önemine dikkat çekti 15:25 Boğulma tehlikesi geçirirken ne yapmak gerekir? Yüzme antrenörü hayat kurtaran eğitimin önemine dikkat çekti WhatsApp kullanıcılarını uyardı! Bu kod size geliyorsa hesabınız çalınıyor olabilir 15:22 WhatsApp kullanıcılarını uyardı! Bu kod size geliyorsa hesabınız çalınıyor olabilir
Korona bitmeden yeni kabus başladı! İstanbul'da sivrisinek sokan çocuklarda yaralar oluştu 14:44 Korona bitmeden yeni kabus başladı! İstanbul'da sivrisinek sokan çocuklarda yaralar oluştu Sinovac araştırmasını yürüten bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar korona nedeniyle yaşamını yitirdi 13:37 Sinovac araştırmasını yürüten bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar korona nedeniyle yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
16:38 Cenaze görüntüleri yürek parçaladı! Cinnet geçiren anneannenin kıydığı 3 cana böyle veda ettiler
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
15:45 Serenay Sarıkaya, peş peşe paylaştığı mavi bikinili pozlarıyla büyüledi
15:35 Şenol Güneş'ten, Taylan Antalyalı çıkışı: Sakat değilsen niye ameliyat oldun?
15:24 Boğulma tehlikesi geçirirken ne yapmak gerekir? Yüzme antrenörü hayat kurtaran eğitimin önemine dikkat çekti
15:23 Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi
15:22 WhatsApp kullanıcılarını uyardı! Bu kod size geliyorsa hesabınız çalınıyor olabilir
15:01 Şenol Güneş ve Tümer Metin gerildi! Hoca ile öğrencinin tartışması toplantı gündemine oturdu
Tokyo Olimpiyatları'na delta varyantı nedeniyle seyircisi alınmayacak Tokyo Olimpiyatları'na delta varyantı nedeniyle seyircisi alınmayacak         
16:42
Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi         
16:26
İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi         
16:01
Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı         
15:53
Şenol Güneş'ten, Taylan Antalyalı çıkışı: Sakat değilsen niye ameliyat oldun? Şenol Güneş'ten, Taylan Antalyalı çıkışı: Sakat değilsen niye ameliyat oldun?         
15:36
Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi         
15:24
Şenol Güneş ve Tümer Metin gerildi! Hoca ile öğrencinin tartışması toplantı gündemine oturdu Şenol Güneş ve Tümer Metin gerildi! Hoca ile öğrencinin tartışması toplantı gündemine oturdu         
15:01
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı         
13:59
Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu         
13:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun "İktidara gelince 13 uçağı satacağım" çıkışına yanıt: Dünyayı tarifeli uçakla gezersin         
13:19
Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu         
13:06
ATM'nin haznesinde 18 bin lira bulan adam, parayı kendisi için isteyen kişiden arkadaşları sayesinde kurtuldu ATM'nin haznesinde 18 bin lira bulan adam, parayı kendisi için isteyen kişiden arkadaşları sayesinde kurtuldu         
12:12
MasterChef Türkiye jürileri, yemeğinden kıl çıkan yarışmacının gözünün yaşına bakmadı MasterChef Türkiye jürileri, yemeğinden kıl çıkan yarışmacının gözünün yaşına bakmadı         
11:48
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek         
09:59
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 16:48:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: 2'NCİ EL OTOMOBİL SATIŞLARINDA TEMMUZDA PATLAMA BEKLENTİSİ: FİYATLAR YÜZDE 8 ARTACAK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement