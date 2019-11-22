2'nci Havacılık Zirvesi gerçekleştirildi

İstanbul Medipol Üniversitesi Sivil Havacılık Kulübü tarafından düzenlenen 2'nci Havacılık Zirvesi'nde sektörün geleceği masaya yatırıldı.



İstanbul Medipol Üniversitesi Sivil Havacılık Kulübü tarafından 2'nci Havacılık Zirvesi düzenlendi. Güney Kampüs Konferans Salonunda gerçekleşen etkinlikte ULS Kargo Havayolları Loadmaster'ı Yiğit Kurt, Havacılık Kulübü TR Misafir İlişkileri Uzmanı Armağan Aslan, Türk Hava Yolları Kabin Memuru İlknur Konak, Airport Haber Koordinatörü Murat Herdem ve THY Kabin Amiri Ahmet Kolik konuşmacı olarak yer aldı.



Düzgün: "Sektör hata kabul etmez"



Açış konuşmalarını Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Murat Düzgün, Sivil Havacılık Kulübü Danışmanı Öğr. Gör. Zühal Aydın ve Sivil Havacılık Kulübü Başkanı Emirhan Baş'ın yaptığı zirveye Medipol'ün yanı sıra farklı üniversitelerden öğrenciler de katıldı.



Havacılık sektörünün geleceğinin mercek altına alındığı zirvede konuşan Düzgün, havacılığın meslek değil yaşam tarzı olduğuna değindi. Havacılık sektörünün hata kabul etmediğine işaret eden Dr. Düzgün, ülkemizdeki yolcu trafiğinin önümüzdeki dönemde 200 milyonun üzerine çıkacağını ve ekonomimize katkısının artacağını kaydetti.



Kurt: "Gün geliyor Hollanda'dan Bağdat'a timsah taşıyoruz"



ULS Kargo Havayolları Loadmaster'ı Yiğit Kurt ise yaptıkları mesleğin ülkemizde 'yükleme uzmanı' olarak adlandırıldığını söyledi.



Tehlikeli maddeleri bir araya getirmeden uçağı kalkışa hazırlamaya çalıştıklarını ifade eden Kurt, "Kargo uçaklarında loadmaster dediğimiz kişilerin önemi çok büyük. Bizler uçaktaki yük ağırlığını mümkün olduğunca dengelemeye çalışıyoruz. Gün geliyor Hollanda'dan Bağdat'a timsah, gün geliyor civciv taşıyoruz." dedi.



Airport Haber Koordinatörü Murat Herdem de Türk havacılığının ileriye taşınması için özel sektörün de desteklenmesi gerektiğinden söz etti. Herdem, THY'nin yanına başka şirketleri koymadığımız sürece Türk havacılık sektörünün büyümesinin mümkün olmadığını savundu. - İSTANBUL