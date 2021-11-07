İSTANBUL-2'NCİ HEYKELDE YENİ KEŞİFLER SERGİSİ'NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika

Milliyet Sanat Dergisi'nin düzenlediği '2'nci Heykelde Yeni Keşifler' sergisi açılışı, Masa Holding sponsorluğunda ve Kemer Country ev sahipliğinde gerçekleşti.

Türkiye'nin 49 yıllık en köklü sanat ve kültür dergisi Milliyet Sanat'ın, heykel sanatının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği '2'nci Heykelde Yeni Keşifler' yarışmasında seçici kurulun belirlediği 10 eser, Kemer Country'de yapılan özel açılış etkinliği ile sanatseverlerle buluştu. Bu sene Mesa Holding'in sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışmada heykel sanatına gönül veren sanatçı adaylarının eserleri ziyaretçilerden ilgi gördü. Sunuculuğunu Ece Üner'in, küratörlüğünü ise Sabiha Kurtulmuş'un üstlendiği açılışa Revna Demirören, Demirören Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Demirören ve Demirören Yönetim Kurulu Üyesi Murat Oktay katıldı. Törende aynı zamanda sergide yer alan sanatçılardan Burak Ayazoğlu, 'İsimsiz' adlı eseriyle yurt dışı eğitim ödülünün sahibi oldu.

Açılış konuşmalarının tamamlanması ile eserleri sergilenen sanatçılara plaketleri; Revna Demirören, Erdoğan Demirören, Murat Oktay, Filiz Aygündüz ve Mesa Mesken Yönetim Kurulu Başkanı Mert Boysanoğlu tarafından takdim edildi.

Heykelde Yeni Keşifler Seçiçi Kurul Üyeleri ise; Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Aslı Sümer, Derya Yücel, Ebru Özdemir, Fabio Antinori Lattanzi, Filiz Aygündüz, Melike Bayık, Prof. Neslihan Pala, Sabiha Kurtulmuş, Seçkin Pirim ve Sinem Konu Keskinok oldu.

GELENEKSELLEŞECEK

Etkinliğin açılış konuşmasını Milliyet Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Filiz Aygündüz gerçekleştirdi. Aygündüz, 'Heykelde Yeni Keşifler Projesi ile eserlerini sergileme fırsatı bulamayan yetenekli sanatçıların görünürlüğünü artırmayı ve heykel sanatına gönül verenleri teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bu sene ikinci kez böylesine güzel bir işe imza attığımız için çok mutluyuz' diye konuştu.

Yarışmayı kazanan ilk üç sanatçıya prodüksiyon desteği verdiklerinin altını çizen Sabiha Kurtulmuş ise heykel sanatının pahalı olduğu için kolay gerçekleştirilemediğini söyledi. Sanatçılara maddi destek vererek gelişmelerine katkıda bulunduklarını belirten Kurtulmuş, bu tür faaliyetleri gelenekselleştireceklerini de vurguladı.

SANATÇIYA DESTEK VERMEKTEN GURUR DUYUYORUZ

Sanatçılara bu tür destekler vermenin gurur ve heyecan verici olduğunu belirten Revna Demirören, 'Bugün burada gerçekleştirdiğimiz davetimiz çok güzel geçti. 10 en başarılı esere ödülleri verildi. Sanatçılarımızdan Burak, yurt dışında eğitim alma bursu kazandı. Bizim için genç sanatçılara destek vermek, her zaman bir görevdir. Demirören ailesi olarak bunu yapmaktan gurur duyuyoruz' sözleriyle duygularını ifade etti.

'SANATÇIYA MADDİ VE MANEVİ DESTEK OLMAK ÖNEMLİ'

Heykelde Yeni Keşifler yarışmasının seçici kurul üyeleri Merkur Galeri Kurucusu & Sanat Danışmanı Sabiha Kurtulmuş ile sanatçı Seçkin Pirim dereceye giren eserlerin hikayelerini sergiye gelen konuklarla paylaştı. Eserler, Sabiha Kurtulmuş ve Seçkin Pirim tarafından yapılan sunumla satışa sunuldu. Burak Ayazoğlu'nun 'İsimsiz' adlı eserini satın alan Mesa Mesken Yönetim Kurulu Başkanı Mert Boysanoğlu ise eserlerin hepsini çok beğendiğini belirtti. Boysanoğlu, 'İsimsiz" adlı eseri satın alma şansında bulundum. Çünkü bana kadının günümüz şartlar altında ezilmesini anımsattı. Bu yüzden direk onu seçtim' diye konuştu.

Sanatçıya maddi ve manevi desteğin çok önemli olduğunu vurgulayan Boysanoğlu, her zaman sanatçıya destek olacaklarını söyledi.

'BİREYİN TOPLUMDAKİ YERİNİ ANLATMAK İSTEDİM'

'İsimsiz' adlı eserinde bireyin toplumdaki yerini anlatmak istediğini belirten Burak Ayazoğlu, 'Kişinin toplumda baskılanmış ve sıkışmış halini gözler önüne sermek istedim. Bunu yaparken de soyut geometri unsurlarını kullanarak bir form arayışına girdim. Karbon çeliği ve kaynak ile eserimi yaptım. Yaklaşık iki hafta sürdü. Ödül aldığım için hem şaşkın hem de çok mutluyum. Yarışma sayesinde önüme çok iyi fırsatlar sunulacağına inanıyorum' diye konuştu.

'HAYKIRIYORMUŞ GİBİ OLSUN İSTEDİM'

Yarışmaya 'Omurga' isimli çalışmasıyla katılan Muzaffer Tuncer de yarışmaya eserini gösterebilmek için katıldığını belirtti. Tuncer, eserini 'Tezer Özlü'nün 'Günümüz insanının üç şeye ihtiyacı var; düşünce için akla, sevgi için yüreğe üçüncüsü ise en önemlisi dik durmak için omurgaya' sözünden etkilenerek yaptım. Omurga üzerinden gittim. Omurgaya dudak yaparak haykırıyormuş gibi bir görünüm vermek istedim? diye konuştu.