Üye Girişi
İSTANBUL-2'NCİ HEYKELDE YENİ KEŞİFLER SERGİSİ'NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika

İSTANBUL-2'NCİ HEYKELDE YENİ KEŞİFLER SERGİSİ'NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ

07.11.2021 17:04

Milliyet Sanat Dergisi'nin düzenlediği '2'nci Heykelde Yeni Keşifler' sergisi açılışı, Masa Holding sponsorluğunda ve Kemer Country ev sahipliğinde gerçekleşti.

Milliyet Sanat Dergisi'nin düzenlediği '2'nci Heykelde Yeni Keşifler' sergisi açılışı, Masa Holding sponsorluğunda ve Kemer Country ev sahipliğinde gerçekleşti.

Türkiye'nin 49 yıllık en köklü sanat ve kültür dergisi Milliyet Sanat'ın, heykel sanatının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği '2'nci Heykelde Yeni Keşifler' yarışmasında seçici kurulun belirlediği 10 eser, Kemer Country'de yapılan özel açılış etkinliği ile sanatseverlerle buluştu. Bu sene Mesa Holding'in sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışmada heykel sanatına gönül veren sanatçı adaylarının eserleri ziyaretçilerden ilgi gördü. Sunuculuğunu Ece Üner'in, küratörlüğünü ise Sabiha Kurtulmuş'un üstlendiği açılışa Revna Demirören, Demirören Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Demirören ve Demirören Yönetim Kurulu Üyesi Murat Oktay katıldı. Törende aynı zamanda sergide yer alan sanatçılardan Burak Ayazoğlu, 'İsimsiz' adlı eseriyle yurt dışı eğitim ödülünün sahibi oldu.

Açılış konuşmalarının tamamlanması ile eserleri sergilenen sanatçılara plaketleri; Revna Demirören, Erdoğan Demirören, Murat Oktay, Filiz Aygündüz ve Mesa Mesken Yönetim Kurulu Başkanı Mert Boysanoğlu tarafından takdim edildi.

Heykelde Yeni Keşifler Seçiçi Kurul Üyeleri ise; Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Aslı Sümer, Derya Yücel, Ebru Özdemir, Fabio Antinori Lattanzi, Filiz Aygündüz, Melike Bayık, Prof. Neslihan Pala, Sabiha Kurtulmuş, Seçkin Pirim ve Sinem Konu Keskinok oldu.

GELENEKSELLEŞECEK

Etkinliğin açılış konuşmasını Milliyet Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Filiz Aygündüz gerçekleştirdi. Aygündüz, 'Heykelde Yeni Keşifler Projesi ile eserlerini sergileme fırsatı bulamayan yetenekli sanatçıların görünürlüğünü artırmayı ve heykel sanatına gönül verenleri teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bu sene ikinci kez böylesine güzel bir işe imza attığımız için çok mutluyuz' diye konuştu.

Yarışmayı kazanan ilk üç sanatçıya prodüksiyon desteği verdiklerinin altını çizen Sabiha Kurtulmuş ise heykel sanatının pahalı olduğu için kolay gerçekleştirilemediğini söyledi. Sanatçılara maddi destek vererek gelişmelerine katkıda bulunduklarını belirten Kurtulmuş, bu tür faaliyetleri gelenekselleştireceklerini de vurguladı.

SANATÇIYA DESTEK VERMEKTEN GURUR DUYUYORUZ

Sanatçılara bu tür destekler vermenin gurur ve heyecan verici olduğunu belirten Revna Demirören, 'Bugün burada gerçekleştirdiğimiz davetimiz çok güzel geçti. 10 en başarılı esere ödülleri verildi. Sanatçılarımızdan Burak, yurt dışında eğitim alma bursu kazandı. Bizim için genç sanatçılara destek vermek, her zaman bir görevdir. Demirören ailesi olarak bunu yapmaktan gurur duyuyoruz' sözleriyle duygularını ifade etti.

'SANATÇIYA MADDİ VE MANEVİ DESTEK OLMAK ÖNEMLİ'

Heykelde Yeni Keşifler yarışmasının seçici kurul üyeleri Merkur Galeri Kurucusu & Sanat Danışmanı Sabiha Kurtulmuş ile sanatçı Seçkin Pirim dereceye giren eserlerin hikayelerini sergiye gelen konuklarla paylaştı. Eserler, Sabiha Kurtulmuş ve Seçkin Pirim tarafından yapılan sunumla satışa sunuldu. Burak Ayazoğlu'nun 'İsimsiz' adlı eserini satın alan Mesa Mesken Yönetim Kurulu Başkanı Mert Boysanoğlu ise eserlerin hepsini çok beğendiğini belirtti. Boysanoğlu, 'İsimsiz" adlı eseri satın alma şansında bulundum. Çünkü bana kadının günümüz şartlar altında ezilmesini anımsattı. Bu yüzden direk onu seçtim' diye konuştu.

Sanatçıya maddi ve manevi desteğin çok önemli olduğunu vurgulayan Boysanoğlu, her zaman sanatçıya destek olacaklarını söyledi.

'BİREYİN TOPLUMDAKİ YERİNİ ANLATMAK İSTEDİM'

'İsimsiz' adlı eserinde bireyin toplumdaki yerini anlatmak istediğini belirten Burak Ayazoğlu, 'Kişinin toplumda baskılanmış ve sıkışmış halini gözler önüne sermek istedim. Bunu yaparken de soyut geometri unsurlarını kullanarak bir form arayışına girdim. Karbon çeliği ve kaynak ile eserimi yaptım. Yaklaşık iki hafta sürdü. Ödül aldığım için hem şaşkın hem de çok mutluyum. Yarışma sayesinde önüme çok iyi fırsatlar sunulacağına inanıyorum' diye konuştu.

'HAYKIRIYORMUŞ GİBİ OLSUN İSTEDİM'

Yarışmaya 'Omurga' isimli çalışmasıyla katılan Muzaffer Tuncer de yarışmaya eserini gösterebilmek için katıldığını belirtti. Tuncer, eserini 'Tezer Özlü'nün 'Günümüz insanının üç şeye ihtiyacı var; düşünce için akla, sevgi için yüreğe üçüncüsü ise en önemlisi dik durmak için omurgaya' sözünden etkilenerek yaptım. Omurga üzerinden gittim. Omurgaya dudak yaparak haykırıyormuş gibi bir görünüm vermek istedim? diye konuştu.

İSTANBUL-2'NCİ HEYKELDE YENİ KEŞİFLER SERGİSİ'NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ
İSTANBUL-2'NCİ HEYKELDE YENİ KEŞİFLER SERGİSİ'NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ
İSTANBUL-2'NCİ HEYKELDE YENİ KEŞİFLER SERGİSİ'NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ
İSTANBUL-2'NCİ HEYKELDE YENİ KEŞİFLER SERGİSİ'NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ
İSTANBUL-2'NCİ HEYKELDE YENİ KEŞİFLER SERGİSİ'NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ
İSTANBUL-2'NCİ HEYKELDE YENİ KEŞİFLER SERGİSİ'NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ
İSTANBUL-2'NCİ HEYKELDE YENİ KEŞİFLER SERGİSİ'NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ
İSTANBUL-2'NCİ HEYKELDE YENİ KEŞİFLER SERGİSİ'NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ
İSTANBUL-2'NCİ HEYKELDE YENİ KEŞİFLER SERGİSİ'NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ
İSTANBUL-2'NCİ HEYKELDE YENİ KEŞİFLER SERGİSİ'NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ
İSTANBUL-2'NCİ HEYKELDE YENİ KEŞİFLER SERGİSİ'NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ
İSTANBUL-2'NCİ HEYKELDE YENİ KEŞİFLER SERGİSİ'NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ
İSTANBUL-2'NCİ HEYKELDE YENİ KEŞİFLER SERGİSİ'NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ
İSTANBUL-2'NCİ HEYKELDE YENİ KEŞİFLER SERGİSİ'NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ

Revna Demirören, Filiz Aygündüz, Kemer Country, Heykel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-2'NCİ HEYKELDE YENİ KEŞİFLER SERGİSİ'NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika


Son Dakika

Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin tartışılan sistemini değiştirdi: İnsanlar çok konuşuyordu 19:19 Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin tartışılan sistemini değiştirdi: İnsanlar çok konuşuyordu Karagümrük maçının skoru Fatih Terim'i şaşırttı: 2 golü de biz attık 19:04 Karagümrük maçının skoru Fatih Terim'i şaşırttı: 2 golü de biz attık Miras kavgası yüzünden av tüfeğini kullandı 18:27 Miras kavgası yüzünden av tüfeğini kullandı
Tuğba Ekinci: Her yerini açınca olmuyor 18:18 Tuğba Ekinci: Her yerini açınca olmuyor İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı 17:56 İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı Kendisini dolandıran kişiyi öldürdüğü, dalga geçen arkadaşlarını vurunca ortaya çıktı 17:36 Kendisini dolandıran kişiyi öldürdüğü, dalga geçen arkadaşlarını vurunca ortaya çıktı
Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti 15:25 Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor 14:21 İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor

Son Dakika Haberleri
19:25 Son Dakika: 7 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 200 kişi vefat etti, 25 bin 304 yeni vaka tespit edildi
18:29 Adana Demirspor, Hatayspor'a "Dur" dedi!
18:17 Tuğba Ekinci: Her yerini açınca olmuyor
18:15 Fenerbahçe-Kayserispor maçında ilk 11'ler
18:13 Son Dakika: İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, görevinden istifa etti
18:05 Galatasaray, Karagümrük deplasmanında 2 puan bıraktı
18:01 A Milli Takım'da Ozan Kabak, maçların aday kadrosundan çıkarıldı
17:56 İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı
17:54 Karagümrük maçında Muslera kalesini terk edip sahanın ortasına geldi
17:46 Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu
Son Dakika: 7 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 200 kişi vefat etti, 25 bin 304 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: 7 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 200 kişi vefat etti, 25 bin 304 yeni vaka tespit edildi         
19:25
Aldatıldığını söyleyen katil zanlısı tutuklandı Aldatıldığını söyleyen katil zanlısı tutuklandı         
19:19
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
Ölüm otomobilinden sağ çıkan bebekle ilgili detay: Yüzü kanlar içinde kalmış Ölüm otomobilinden sağ çıkan bebekle ilgili detay: Yüzü kanlar içinde kalmış         
18:21
Son Dakika: İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, görevinden istifa etti Son Dakika: İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, görevinden istifa etti         
18:14
Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu         
17:47
Yargıtay, boşanan çiftin çocuğuna annesinin soyadının verilmesi kararını onadı Yargıtay, boşanan çiftin çocuğuna annesinin soyadının verilmesi kararını onadı         
17:01
Dağıtım aracından inen gizemli kadının sırrı çözüldü Dağıtım aracından inen gizemli kadının sırrı çözüldü         
15:02
İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı! O anlar anbean cep telefonuna yansıdı İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı! O anlar anbean cep telefonuna yansıdı         
14:11
Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke         
13:35
Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor         
11:16
Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi         
10:53
Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:48
2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu 2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu         
10:29
İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler         
10:22
Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı         
08:48
Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2021 19:33:32. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL-2'NCİ HEYKELDE YENİ KEŞİFLER SERGİSİ'NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement