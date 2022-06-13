2'nci İstanbul Dijital Sanat Festivali yapıldı - Son Dakika
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2'nci İstanbul Dijital Sanat Festivali yapıldı

13.06.2022 10:51
2'nci İstanbul Dijital Sanat Festivali yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sultangazi Belediyesi'nin destekleri MEZO Dijital tarafından düzenlenen 2'nci İstanbul Dijital Sanat Festivali, 3-12 Haziran tarihleri arasında, Fişekhane Camlı Galeri'de gerçekleşti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sultangazi Belediyesi'nin destekleri MEZO Dijital tarafından düzenlenen 2'nci İstanbul Dijital Sanat Festivali, 3-12 Haziran tarihleri arasında, Fişekhane Camlı Galeri'de gerçekleşti. 'Dünyadaki tek sürdürülebilir enerji insan yaratıcılığı mıdır?' sorusunu odağına alan etkinlikte gençler dijital sanatla buluştu.

Dijital teknolojilerin sanatla buluştuğu festivalde Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun da gençlerle bir araya geldi. Dursun, "Teknolojinin sanatla el ele verdiği bu festival, esasında algılama ve düşünme becerilerimize de katkı sunuyor. Gençlerimizle böyle değerli kültür-sanat etkinliklerinde bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Ulusal ve uluslararası 12 sanatçının katıldığı festivalin küratörü, bir yapay zeka olan Avind oldu. Bir başka yapay zeka olan Shusha da, Karabağ'a has motifleri işlediği eserleriyle festivalde yer aldı. Festivalde bir stantla yer alan Sultangazi Belediyesi, sanata ilgi duyan gençleri festivalle buluşturdu. Festivali ziyaret eden Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, eserler hakkında bilgi aldı ve gençlerle bol bol sohbet etti.

DÜŞÜNCE DÜNYASINDA YENİ UFUKLAR AÇAN BİR DENEYİM

Festivalde gençlerle kısa bir söyleşi gerçekleştiren Dursun, söyleşinin ardından düşüncelerini şöyle aktardı:

"Dijital teknolojiler ile sanatı etkileyici bir deneyim çerçevesinde buluşturan 2'nci İstanbul Dijital Sanat Festivali'nde, genç kardeşlerimizle birlikteydik. Düşünce dünyamızda yeni ufuklara yelken açmak için sanat, olmazsa olmazımızdır. Festival, yaşamlarımızdaki etkilerini giderek artıran dijital teknolojilere sanatın gözünden bir bakış sundu. Aynı anda, bunun tersini de söylemek mümkün: Bir yandan da sanata, dijital teknolojilerin penceresinden baktık. Dolayısıyla festivalin algılama ve düşünme becerilerimize de katkı sunduğunu söyleyebiliriz."

Gençlerin eserleri büyük bil ilgiyle incelediğini belirten Dursun, "Gençlerle birlikte hep beraber sanatçılardan eserleri hakkında bilgiler aldık. Genç kardeşlerimizi ve tüm komşularımızı en güzel kültür-sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Sultangazi'yi, kültür ve sanat dahil olmak üzere, tüm alanlarıyla gelişmiş bir Sultanşehir haline getirmek için gayretle çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.


2'nci İstanbul Dijital Sanat Festivali yapıldı
2'nci İstanbul Dijital Sanat Festivali yapıldı
2'nci İstanbul Dijital Sanat Festivali yapıldı
2'nci İstanbul Dijital Sanat Festivali yapıldı
2'nci İstanbul Dijital Sanat Festivali yapıldı
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Sultangazi'de çocuk kaçırıldığına yönelik iddialar asılsız çıktı Sultangazi'de çocuk kaçırıldığına yönelik iddialar asılsız çıktı
Kaynak: DHA

Sultangazi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2'nci İstanbul Dijital Sanat Festivali yapıldı - Son Dakika

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