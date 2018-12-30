Son Dakika Haberleri: 2'nci Katın Balkonundan Düşen Suriyeli Hira, Ağır Yaralı

2'nci Katın Balkonundan Düşen Suriyeli Hira, Ağır Yaralı

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, 2'nci kattaki evin balkonundan kar yağışını izlerken, dengesini kaybedip, düştüğü öne sürülen Suriye uyruklu Hira Mohammed (4) ağır yaralandı.

2'nci Katın Balkonundan Düşen Suriyeli Hira, Ağır Yaralı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, 2'nci kattaki evin balkonundan kar yağışını izlerken, dengesini kaybedip, düştüğü öne sürülen Suriye uyruklu Hira Mohammed (4) ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Suriyeli Hira Mohammed, iddiaya göre, yanında kimse yokken, kar yağışını izlediği balkondan dengesini kaybederek, düştü. Küçük kızın zemine çakıldığını görenler, aileye haber verdi. Hemen sokağa koşan aile fertleri, 112 Acil Servis'ten yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğu belirlenen Hira'yı ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Hira Mohammed, hayati tehlikesi olduğu gerekçesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:14 Kaynak: DHA

Suriye, Adıyaman, 3. Sayfa
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