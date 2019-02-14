2'nci Katın Damından Boşluğa Düşen Çocuğu Cankur Ekipleri Kurtardı
57 dakika önce
ADANA'da 2 katlı evlerinin damında oyun oynarken iki ev arasındaki boşluğa düşüp, ayağı kırılan Emre Akdeniz'i (9) CANKUR ekipleri kurtardı.
ADANA'da 2 katlı evlerinin damında oyun oynarken iki ev arasındaki boşluğa düşüp, ayağı kırılan Emre Akdeniz'i (9) CANKUR ekipleri kurtardı.
Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 2 katlı evlerinin damında oyun oynayan Emre Akdeniz, dengesini kaybedip iki ev arasındaki boşluğa düştü. Ayağı kırılan Akdeniz'in çığlıklarını fark eden yakınları, CANKUR ekiplerini aradı. Gelen kurtarma ekipleri, Akdeniz'i düştüğü yerden çıkarmak için evin yatak odasının demir şebekesini kesti. Bulunduğu yerden alınarak sedyeye konulan Akdeniz, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:14 Kaynak: DHA
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