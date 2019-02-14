Son Dakika Haberleri: 2'nci Katın Damından Boşluğa Düşen Çocuğu Cankur Ekipleri Kurtardı

2'nci Katın Damından Boşluğa Düşen Çocuğu Cankur Ekipleri Kurtardı

23 dakika önce

ADANA'da 2 katlı evlerinin damında oyun oynarken iki ev arasındaki boşluğa düşüp, ayağı kırılan Emre Akdeniz'i (9) CANKUR ekipleri kurtardı.

2'nci Katın Damından Boşluğa Düşen Çocuğu Cankur Ekipleri Kurtardı, System.String[]
ADANA'da 2 katlı evlerinin damında oyun oynarken iki ev arasındaki boşluğa düşüp, ayağı kırılan Emre Akdeniz'i (9) CANKUR ekipleri kurtardı.

Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 2 katlı evlerinin damında oyun oynayan Emre Akdeniz, dengesini kaybedip iki ev arasındaki boşluğa düştü. Ayağı kırılan Akdeniz'in çığlıklarını fark eden yakınları, CANKUR ekiplerini aradı. Gelen kurtarma ekipleri, Akdeniz'i düştüğü yerden çıkarmak için evin yatak odasının demir şebekesini kesti. Bulunduğu yerden alınarak sedyeye konulan Akdeniz, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:38 Kaynak: DHA

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