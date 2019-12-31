2'nci katta tabela asarken taksinin üzerine düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2'nci katta tabela asarken taksinin üzerine düştü - Son Dakika

2'nci katta tabela asarken taksinin üzerine düştü

6 saat önce

ELAZIĞ'da, Ahmet E.'nin (35), tabela astığı sırada dengesini kaybederek, 2'nci kattan taksinin üzerine düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

2'nci katta tabela asarken taksinin üzerine düştü, System.String[]

ELAZIĞ'da, Ahmet E.'nin (35), tabela astığı sırada dengesini kaybederek, 2'nci kattan taksinin üzerine düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Yeni Mahalle'de meydana geldi. Bir iş yerinin reklam tabelasını asmak için yurt binasına çıkan tabelacı Ahmet E., 2'nci kattan dengesini kaybederek, taksinin üzerine düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ahmet E.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Şehir Hastanesi, Yeni Mahalle, Fethi Sekin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz
Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi

Son Dakika Haberleri
00:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika
00:35 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yılbaşı coşkusu havadan görüntülendi - Son Dakika
00:35 Palandöken'de meşaleli gece kayağı gösterisi düzenlendi - Son Dakika
00:34 Kara elmas işçileri yerin 350 metre altında yeni yıla girdi - Son Dakika
00:29 Yeni yılın ilk ihbarına müdahale ettiler - Son Dakika
00:10 Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Son Dakika
22:45 Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 00:41:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 2'nci katta tabela asarken taksinin üzerine düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]