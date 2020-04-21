2'nci kattan düşen bebek, ağır yaralandı; düşme anı kamerada - Son Dakika

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 2'nci kattaki evlerinin penceresinden düşen 1 yaşındaki Suriyeli erkek bebek, ağır yalandı. Bebeğin düşme anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İlçeye bağlı Muammer Aksoy Caddesi Dingiller Apartmanı'nın ikinci katında yaşayan Suriyeli ailenin adı öğrenilemeyen 1 yaşındaki bebeği, saat 09.30 sıralarında pencereden beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralı olan bebeğin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

Sesler üzerine dışarı koştuğunu anlatan görgü tanığı esnaf, "Baktım bebek yerde yatıyordu. Kafası şişmişti, hiç hareket ettirmeden sağlık ekiplerine haber verdik. İkinci kattan düşmüş. Ambulans geldi, yapılan müdahalenin ardından hastaneye götürdüler" dedi.

Bebeğin düşme anı ise güvenlik kameralarınca görüntülendi.