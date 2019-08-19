2'nci kattan düşen Eymen bebek yaralandı
56 dakika önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2'nci katın balkonundan düşen bebek yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:33 Kaynak: DHA
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde, 2'nci katın balkonundan düşen bebek yaralandı.
Olay, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi
'nde meydana geldi. Apartmanın ikinci katında oturan ailenin 1 yaşındaki çocuğu Eymen S. balkonda oynarken korumalıkların arasından düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşen bebek yaralandı. Yaralı bebek, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi
Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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