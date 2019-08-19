Son Dakika Haberleri: 2'nci kattan düşen Eymen bebek yaralandı
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2'nci kattan düşen Eymen bebek yaralandı

56 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2'nci katın balkonundan düşen bebek yaralandı.

2'nci kattan düşen Eymen bebek yaralandı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2'nci katın balkonundan düşen bebek yaralandı.
Olay, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın ikinci katında oturan ailenin 1 yaşındaki çocuğu Eymen S. balkonda oynarken korumalıkların arasından düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşen bebek yaralandı. Yaralı bebek, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yeniceköy Mahallesi, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:33 Kaynak: DHA
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