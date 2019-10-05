Son Dakika Haberleri: 2'nci kattan düşen genç kız, ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

2'nci kattan düşen genç kız, ağır yaralandı

29 dakika önce

ADANA'da bir apartmanın ikinci katındaki dairede oturan Duygu G. (25), pencereden aşağı düşerek ağır yaralandı.

2'nci kattan düşen genç kız, ağır yaralandı, System.String[]

ADANA'da bir apartmanın ikinci katındaki dairede oturan Duygu G. (25), pencereden aşağı düşerek ağır yaralandı.
Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katında arkadaşlarıyla birlikte yaşayan Duygu G., henüz bilinmeyen bir nedenle pencereden aşağı düştü. Gürültüye uyanıp, dışarıya çıktıklarında yerde yaralı halde yatan Duygu G.'yi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Apartmanın önüne park edilmiş bir otomobil üzerine düşen ve ağır yaralanan Duygu G., ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kızın durumunun ağır olduğu belirtildi.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


Yeşilyurt Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 07:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 bin kişiyi dolandırdı, "Memlekette bu kadar enayi varsa suç benim mi?" dedi
Dans görüntüleriyle tepki çeken sünnet düğünü için 3 kişiye gözaltı kararı Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Mansur Yavaş'ın talimatıyla dar gelirli ailelerin çocuklarına eğitim desteği yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 08:08:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2'nci kattan düşen genç kız, ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]