2'nci kez nikah kıydığı eşini vurdu, öldüğünü duyunca bayıldı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2'nci kez nikah kıydığı eşini vurdu, öldüğünü duyunca bayıldı (2) - Son Dakika

2'nci kez nikah kıydığı eşini vurdu, öldüğünü duyunca bayıldı (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIÇanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Nuri Eroğlu (32), eşi Şerife Eroğlu'nu (26) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü.

2'nci kez nikah kıydığı eşini vurdu, öldüğünü duyunca bayıldı (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Nuri Eroğlu (32), eşi Şerife Eroğlu'nu (26) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Hastanede bayılan, doktorlar tarafından kendisine getirildikten sonra gözaltına alınan Eroğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan tutuklanan Nuri Eroğlu'nun annesi Meral Eroğlu (55), "Oğlum günahsızdır. Kazayla eşini vurmuştur. Niye eşini öldürsün ki. Buna olay yerindeki torunum şahittir" dedi.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),


Çanakkale, Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2'nci kez nikah kıydığı eşini vurdu, öldüğünü duyunca bayıldı
Eşini öldürüp yüz derisini soyan caninin cezası belli oldu Ölümcül yeni tip koronavirüsü Nepal'e de sıçradı Elazığ depreminde enkazdan 5 saat sonra 12 yaşındaki çocuk sağ çıkarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 04:10:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2'nci kez nikah kıydığı eşini vurdu, öldüğünü duyunca bayıldı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]