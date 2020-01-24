2'nci kez nikah kıydığı eşini vurdu, öldüğünü duyunca bayıldı - Son Dakika

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2'nci kez nikah kıydığı eşini vurdu, öldüğünü duyunca bayıldı
6 saat önce
2'nci kez nikah kıydığı eşini vurdu, öldüğünü duyunca bayıldı (2)TUTUKLANDIÇanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Nuri Eroğlu (32), eşi Şerife Eroğlu'nu (26) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:25 Kaynak: DHA
2'nci kez nikah kıydığı eşini vurdu, öldüğünü duyunca bayıldı (2)
TUTUKLANDI
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Nuri Eroğlu (32), eşi Şerife Eroğlu'nu (26) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Hastanede bayılan, doktorlar tarafından kendisine getirildikten sonra gözaltına alınan Eroğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan tutuklanan Nuri Eroğlu'nun annesi Meral Eroğlu (55), Oğlum günahsızdır. Kazayla eşini vurmuştur. Niye eşini öldürsün ki. Buna olay yerindeki torunum şahittir dedi.
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