2'nci Kolordu Komutanlığına bağlı birliklerde yemin töreni Kovid-19 tedbirleri uygulanarak icra edildi - Son Dakika

2'nci Kolordu Komutanlığına bağlı birliklerde yemin töreni Kovid-19 tedbirleri uygulanarak icra edildi
26.01.2021 19:29
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2'nci Kolordu Komutanlığına bağlı birliklerde yemin töreni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2'nci Kolordu Komutanlığına bağlı birliklerde yemin töreni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak yapıldı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2'nci Kolordu Komutanlığımıza bağlı birliklerde 2020/4'üncü dönem erlerin yemin törenleri koronavirüs tedbirleri uygulanarak icra edildi." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan paylaşımda yemin törenine ait fotoğraflara da yer verildi.
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