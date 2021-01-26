2'nci Kolordu Komutanlığına bağlı birliklerde yemin töreni Kovid-19 tedbirleri uygulanarak icra edildi - Son Dakika

Öte yandan paylaşımda yemin törenine ait fotoğraflara da yer verildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2'nci Kolordu Komutanlığımıza bağlı birliklerde 2020/4'üncü dönem erlerin yemin törenleri koronavirüs tedbirleri uygulanarak icra edildi." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2'nci Kolordu Komutanlığına bağlı birliklerde yemin töreni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak yapıldı.

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