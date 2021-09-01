Üye Girişi
2'nci Okumak Güzeldir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

2'nci Okumak Güzeldir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

01.09.2021 11:47
2'nci Okumak Güzeldir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi'nin kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlediği 2. Okumak Güzeldir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Eyüpsultan Belediyesi'nin kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlediği 2. Okumak Güzeldir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Türkiye'nin bütün bölgelerinden katılımın olduğu yarışmada ilk 25'e girmeyi başaran kitapseverler, Kapadokya turuna katıldı. Ayrıca ilk yüze giren yarışmacılara 28 ciltlik minyatür kitap seti hediye edildi.

3 GECE 4 GÜN KAPADOKYA GEZİSİ

Yarışmada dereceye giren 25 kitapsever, 3 gece 4 gün süren Kapadokya gezisini tamamladı. Tura katılan yarışmacılar, tarihi ve doğal güzellikleri ile Türkiye'nin en özel yerlerinden biri olan Kapadokya'da dopdolu bir tur programı yaşadı.

Unutamayacakları bir Kapadokya turu deneyimi yaşayan yarışmacılar, üç gece dört gün süren gezi sırasında Yeraltı Şehri, Ihlara Vadisi, Nar Krater Gölü, Belisırma Köyü, Selime Manastırı, Yaprakhisar Panorama, Güvercinlik Vadisi, Uçhisar Kalesi, Zelve Açık Hava Müzesi, Aşk Vadisi, Avanos Çanak Çömlek Atölyesi, Paşabağ Peri Bacaları, Dervent Hayal Vadisi, Ürgüp Üç Güzeller gibi birçok yeri gezme fırsatı buldu. Ayrıca Kapadokya'nın en popüler aktivitelerinden biri olan sıcak hava balonlarının kalkış yaptığı alanda Kapadokya'nın muhteşem manzarasında eşsiz gün doğumunu izleyen katılımcılar, Mustafa Paşa Köyü'nü ve Asmalı Konak'ı da ziyaret etti.

BİRİNCİ OLAN ŞEBNEM GÜLYEŞİL: OKUMAK GÜZELDİR

Yarışmada birinci olan 16 yaşındaki Şebnem Sena Gülyeşil, geziden memnun kaldığını şu sözlerle dile getirdi:

"Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e bize böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ediyorum. Gerek kitaplardan gerek geziden çok memnun kaldım. Okuduğum kitaplar, gezdiğim yerler bana çok değerli öğretiler sundu. Bundan sonra da yarışmaya katılacak olanlara kesinlikle tavsiye ediyorum. Okumak güzeldir"

"YARIŞMALARI MUTLAKA TAKİP EDİN"

İkinci olan Emine Yazar, yarışmanın çok heyecanlı geçtiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Böyle bir yarışma düzenlediği için Başkan Deniz Köken'e ve tüm ekibe teşekkür ediyorum. Yarışmayı kazanamayan arkadaşlar üzülmesin sonraki yarışmaları mutlaka takip etsin her şey çok güzeldi" dedi.

"BENZERİNİ DUYMADIĞIMIZ BİR YARIŞMA"

Kapadokya gezisine çocuklarının yarışmada elde ettikleri derece sayesinde katıldıklarını dile getiren Mehmet Yenidoğan, şunları söyledi:

"Okumak Güzeldir yarışmasına katılmanın mutluluğu ve çocuklarımızın ilk 25'e girmesinin haklı gururunu yaşıyoruz. Benzerini duymadığım böyle bir yarışmanın geleneksel bir şekilde devam etmesini gönülden diliyorum. Mükemmel bir Kapadokya turu yaptık. Bu süreçte, önce Başkanımız Deniz Köken'e ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz"

GEZİNİN EN KÜÇÜK MİSAFİRİ 5 AYLIK HAMZA'YDI

2. Okumak Güzeldir yarışmasına katılan Osman Akgündüz, geçen yıl düzenlenen kitap okuma yarışmasında da dereceye girmişti. Bu yıl geziye eşi ve küçük çocuklarıyla katılan Osman Akgündüz, geziye 5 aylık oğlu Hamza'yla katılarak kendilerinin de farklı bir deneyim yaşadıklarını söyledi.

Yarışmacılardan Elif Şenlik, Kapadokya gezisinden memnuniyetini, "Kapadokya gezisi çok güzel. Şimdi de Ihlara Vadisini gezeceğiz birlikte. Gezimiz çok samimi bir ortamda geçiyor. Bize bu imkanı sağladığı için Eyüpsultan Belediyesi'ne teşekkürlerimi iletiyorum" sözleriyle dile getirdi.


2'nci Okumak Güzeldir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
2'nci Okumak Güzeldir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
2'nci Okumak Güzeldir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
2'nci Okumak Güzeldir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
2'nci Okumak Güzeldir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
2'nci Okumak Güzeldir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan, Kapadokya, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2'nci Okumak Güzeldir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kabil'i kana bulayan saldırı, İngilizler tarafından biliniyormuş! Mail attıkları insanları ölüme yollamışlar 13:22 Kabil'i kana bulayan saldırı, İngilizler tarafından biliniyormuş! Mail attıkları insanları ölüme yollamışlar Arap takımı Ettifaq, Domagoj Vida'ya senelik 5 milyon euroluk kontrat teklif etti 13:15 Arap takımı Ettifaq, Domagoj Vida'ya senelik 5 milyon euroluk kontrat teklif etti Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi'nin köklerinin Kahramanmaraş'a dayandığı ortaya çıktı 12:56 Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi'nin köklerinin Kahramanmaraş'a dayandığı ortaya çıktı
Sinan Gümüş'ün başı belada! Ali Koç, 11:51 Sinan Gümüş'ün başı belada! Ali Koç, "Ona sorun yaratacağım" dedi Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim 11:44 Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Katar'a gitmesi transfer söylentileri kuvvetlendi 11:07 Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Katar'a gitmesi transfer söylentileri kuvvetlendi
Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı 500'e yetişti 10:44 Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı 500'e yetişti Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül 10:08 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül

Son Dakika Haberleri
13:22 Kabil'i kana bulayan saldırı, İngilizler tarafından biliniyormuş! Mail attıkları insanları ölüme yollamışlar
13:19 Artan talep fiyatları uçurdu! Kira zammında şampiyon Rumeli Hisarı oldu
13:14 Arap takımı Ettifaq, Domagoj Vida'ya senelik 5 milyon euroluk kontrat teklif etti
13:09 Son dakika... Taliban, 2 gün içinde açıklayacakları hükümetle ilgili detayları paylaştı! Kadın bakan olmayacak
12:55 Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi'nin köklerinin Kahramanmaraş'a dayandığı ortaya çıktı
12:42 İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor
12:06 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi
12:01 Erkek arkadaşı tarafından camdan atılan kadın, "müşteki sanık" olarak gösterilmesine itiraz etti
11:50 Sinan Gümüş'ün başı belada! Ali Koç, "Ona sorun yaratacağım" dedi
11:48 Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e Eda Ece sahip çıktı: Bana emanet
Aşı yaptıranlara 'Mal' ve 'Kobay' diyen antrenör, koronavirüsten yaşamını yitirdi Aşı yaptıranlara 'Mal' ve 'Kobay' diyen antrenör, koronavirüsten yaşamını yitirdi         
13:39
Artan talep fiyatları uçurdu! Kira zammında şampiyon Rumeli Hisarı oldu Artan talep fiyatları uçurdu! Kira zammında şampiyon Rumeli Hisarı oldu         
13:19
Son dakika... Taliban, 2 gün içinde açıklayacakları hükümetle ilgili detayları paylaştı! Kadın bakan olmayacak Son dakika... Taliban, 2 gün içinde açıklayacakları hükümetle ilgili detayları paylaştı! Kadın bakan olmayacak         
13:09
İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor         
12:43
Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e Eda Ece sahip çıktı: Bana emanet Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e Eda Ece sahip çıktı: Bana emanet         
11:48
Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti         
11:15
Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş! Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş!         
11:00
Zamalek, Galatasaray'dan 4,5 milyon dolar isteyince Mostafa transferi gerçekleşmedi Zamalek, Galatasaray'dan 4,5 milyon dolar isteyince Mostafa transferi gerçekleşmedi         
10:44
Taksim'de polisten otopark parası isteyen değnekçi yakayı ele verdi Taksim'de polisten otopark parası isteyen değnekçi yakayı ele verdi         
10:04
Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var         
09:57
Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı         
09:50
Lunaparkta bindiği Lunaparkta bindiği "kamikaze"de fenalaşan 19 yaşındaki genç kız, yaşamını yitirdi         
08:20
Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor         
08:02
Hamile kadını vurup kayıplara karıştı! 1 ay evindeki kanepenin altına kazdığı çukurda saklanmış Hamile kadını vurup kayıplara karıştı! 1 ay evindeki kanepenin altına kazdığı çukurda saklanmış         
23:41
Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular         
21:25
Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı         
20:39
Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu         
18:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2021 13:44:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2'nci Okumak Güzeldir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement