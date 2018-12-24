Son Dakika Haberleri: 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Temel, Şanlıurfa'da

2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Temel, Şanlıurfa'da

1 saat önce

İKİNCİ Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Temel, Şanlıurfa'da, System.String[]
İKİNCİ  Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel, Vali Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Orgeneral Temel, Vali Erin ile makamında bir süre görüştü. 

Orgeneral Metin Temel'e ziyaretinde; 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga da eşlik etti.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:11 Kaynak: DHA

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