Son Dakika Haberleri: 2’nci Siber Güvenlik Zirvesi Ankara’da yapıldı

2’nci Siber Güvenlik Zirvesi Ankara’da yapıldı

1 saat önce

Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe, "Siber güvenlikte yerli ve milli çözümler geliştirilmeli" dedi.

2’nci Siber Güvenlik Zirvesi Ankara’da yapıldı, System.String[]
Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe, "Siber güvenlikte yerli ve milli çözümler geliştirilmeli" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:25 

Ekonomi
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