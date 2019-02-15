2’nci Siber Güvenlik Zirvesi Ankara’da yapıldı
1 saat önce
Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe, "Siber güvenlikte yerli ve milli çözümler geliştirilmeli" dedi.
Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe, "Siber güvenlikte yerli ve milli çözümler geliştirilmeli" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:25
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