Son dakika haberi: Devre arası transfer dönemi 5 Ocak 2021'de başlayacak - Son Dakika

TFF'den yapılan açıklamaya göre devre arası transfer dönemi 5 Ocak 2021'de başlayacak, 1 Şubat 2021'de sona erecek.
2020-2021 sezonu devre arası transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda sezonun 2. transfer ve tescil döneminin 5 Ocak 2021 tarihinde başlaması, 1 Şubat 2021 tarihinde de sonlandırılması kararı aldı. - İSTANBUL
- Kaynak: İHA
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