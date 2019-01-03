2'nci Transfer ve Tescil Dönemi Yarın Başlıyor
26 dakika önce
İSTANBUL / DHA2018-19 Futbol Sezonu 2'nci Transfer Tescil Dönemi 4 Ocak Cuma günü (yarın) başlayıp, 31 Ocak Perşembe günü sona erecek.
İSTANBUL/ DHA
2018-19 Futbol
Sezonu 2'nci Transfer Tescil Dönemi 4 Ocak Cuma günü (yarın) başlayıp, 31 Ocak Perşembe günü sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu
Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre 1. Transfer ve Tescil dönemi 9 Haziran 2018'de başlayıp, 31 Ağustos 2018 tarihinde sona ermişti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:59 Kaynak: DHA
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