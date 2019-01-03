Son Dakika Haberleri: 2'nci Transfer ve Tescil Dönemi Yarın Başlıyor

2'nci Transfer ve Tescil Dönemi Yarın Başlıyor

26 dakika önce

İSTANBUL / DHA2018-19 Futbol Sezonu 2'nci Transfer Tescil Dönemi 4 Ocak Cuma günü (yarın) başlayıp, 31 Ocak Perşembe günü sona erecek.

2'nci Transfer ve Tescil Dönemi Yarın Başlıyor, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

2018-19 Futbol Sezonu 2'nci Transfer Tescil Dönemi 4 Ocak Cuma günü (yarın) başlayıp, 31 Ocak Perşembe günü sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre 1. Transfer ve Tescil dönemi 9 Haziran 2018'de başlayıp, 31 Ağustos 2018 tarihinde sona ermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:59 Kaynak: DHA

Futbol, Spor
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